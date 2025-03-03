Губернатор Артюхов объяснил причины срыва реконструкции школы для старшеклассников в Салехарде

Реконструкция школы для старшеклассников в Салехарде затягивается. Губернатор Дмитрий Артюхов, который побывал на объекте, не стал критиковать подрядчика – местного политика – и сообщил, что реконструкция требует больших усилий, чем ожидалось.

«Эта школа будет современной, комфортной для старшеклассников, там будут учиться ребята из старшей школы. Есть вопросы по срокам, подрядчик отстаёт. Где-то это вызвано теми решениями, которые применяются, они требуют больших усилий. Поставил задачи прикладывать все усилия для возвращения в срок», – прокомментировал глава региона срыв сроков на видео, которое опубликовано в его тг-канале 3 марта 2025 года.

Сейчас в карточке контракта сроком исполнения значится январь 2026 года. Изначально, согласно условиям договора, ремонт в «канадке» нужно было закончить к началу учебного года 2025 -2026.

Школу фактически с нуля строит фирма ООО «Строитель» известного бизнесмена Андрея Дробота.

Он фигурировал в коррупционном скандале салехардской больницы. По версии следователей, сотрудница Салехардской окружной больницы Розанна Рахимова неправомерно отдала контракт на стирку и глажку больничного белья г-ну Дроботу.

Глава Салехарда Алексей Титовский также прокомментировал отставание ремонта в школе.

«Будем наращивать темпы, чтобы в срок завершить капитальный ремонт Лицея для старшеклассников. Здание практически полностью перестраиваем, объём работы большой. Подрядчик приступил к обшивке фасада панелями, монтажу оконных конструкций. Создаём пространства для 800 учеников 10 и 11 классов по формату университетов, будет больше возможностей для внеклассной и проектной работы. Разнообразим спортивные направления. Создаём пространства для 800 учеников 10 и 11 классов по формату университетов, будет больше возможностей для внеклассной и проектной работы», – написал мэр столицы Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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