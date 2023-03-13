Из школы №1 Салехарда сделают школу только для старшеклассников

Школа №1 в Салехарде станет учебным заведением исключительно для старшеклассников. В этом году она закроется на ремонт, который продлится 2 года, и после этого откроется в новом формате. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский во время прямого эфира в своих соцсетях 13 марта.

«После реконструкции школа откроется как школа для старшеклассников. Это интересный проект, он долго обсуждался с родителями и в профессиональной среде. Мы считаем, что это положительно скажется на результативности старшеклассников. В нём (в лицее – прим.ред) будут учиться школьники 10 -11 классов», – отметил г-н Титовский.

Он уточнил, что школа требует серьёзного ремонта.

Ранее запуск отдельной школы для старшеклассников анонсировали власти Лабытнанги.

О том, что в ЯНАО начнётся переход на систему «школы ступеней», губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил в своём ежегодном послании.

Алексей Титовский также заявил, что все ученики 4 школы перейдут в новую школу в микрорайоне Обдорский. «Туда же перейдут и дети 10-11 класс из лицея»,– уточнил мэр столицы Ямала.

На месте 4 школы появится детский сад.

Салехард, Юлия Фролова

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