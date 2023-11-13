Совет отцов будет снимать на видео очереди в переполненной школе Салехарда

Мониторить ситуацию в переполненной школе Салехарда # 2 будет городской совет отцов. Об этом сообщили городские чиновники в официальном аккаунте мэрии.

«Сейчас больше всего вопросов у родителей по школе №2, вызывает обеспокоенность большая скученность и огромные очереди в гардероб утром и в обед. В то же время администрация школы говорит о том, что практические шаги по «расшивке» ситуации принимаются. Готовы в ежедневном режиме, например, в течение недели приезжать в школу утром и в обед, – отметили отцы. – Всё смотреть, оценивать, снимать видео и выкладывать для родителей – есть ли действительно такие большие скопления, безопасно ли это для школьников, что можно предложить».

Департамент образования идею поддержал. Салехардские папы уже завтра начнут свои экспертные обзоры.

Агентство «Новый День» сообщало, что прокуратура внесла представление главе Салехарда из-за перераспределения детей после закрытия «канадки». Нарушения нашли в школе #2: нарушены права детей из-за неправильных перерывов на обед и завтрак, укороченных перемен, нарушены нормы пожарной безопасности и санитарные нормы из-за перепланировки для увеличения учебной площади.

Салехард, Наталья Ефремова

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