Ямал презентует губернатора-соседям проект «Морошка», который вызвал замечания прокуратуры

Власти Ямала рассказали, чему учат чиновников-соседей. Ямальские чиновники презентуют командам из Югры, Тюмени и Якутии карту «Морошка», школу для старшеклассников, концессии, беспилотники, арт-резиденции и другое.

Опыт внедрения единой карты жителя Ямала – «Морошки» – наверняка будет интересен Тюменской области, где подобный проект отменили. На Ямале он внедряется добровольно-принудительно. Прокуратура уже делала замечание чиновникам в связи с тем, что детей не должны обязывать иметь карту «Морошка» для посещения секций. Кроме того, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов комментировал жалобы жителей на то, что их заставляют оформлять карту, хотя они не хотят. Например, купить льготные билеты ямальцы могут только имея карту. Тем не менее сейчас окружные чиновники считают это успешной практикой.

«Этот уникальный инструмент использования услуг и сервисов реализуется совместно с национальной платежной системой «Мир» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». На сегодняшний день по карте «Морошка» оказано более двух млн услуг, 230 тысяч человек подключились к проекту, 30 партнеров по всему округу предоставляют скидки на свои услуги, доступно более 10 полезных сервисов в различных сферах жизни», – отмечают в правительстве округа.

В Обдорской гимназии командам регионов продемонстрируют, как развивается билингвальное образование для детей. В школе при Соборе Преображения Господня – организацию «школы полного дня». В школе № 4 в Салехарде был представлен проект «Старшая школа». Кстати, он тоже вызывает критику и недовольство жителей.

Чиновники побывали в арт-резиденции – «Полярис» в Салехарде. Работают такие пространства также в Ноябрьске («Миксер») и в Лабытнанги («Лампа»). К 2027 году планируется открыть еще пять арт-резиденций.

Трек «Строительство, транспорт и ЖКХ» познакомил участников интенсива с ямальским опытом строительства в условиях вечной мерзлоты, системой автоматизированного контроля температуры грунтов оснований объектов капитального строительства. Ямальские специалисты рассказали о строительстве моста через реку Пур и аэропорта в Новом Уренгое. Оба проекта реализованы при помощи механизма концессии на средства инвесторов, без вложения бюджетных денег.

Ямал представил соседям опыт применения авиационных беспилотных систем. Они используются для обнаружения природных пожаров и поиска потерявшихся людей. Округ первым в России внедрил инструменты искусственного интеллекта в работу БАС. Сейчас две трети территории региона покрывают ретрансляторы беспилотников. Искусственный интеллект в зависимости от задачи может выявлять различные объекты – людей, транспорт, здания, свалки, огонь, дым, чум, оленей – и выводить их на экран оператора.

Салехард, Наталья Ефремова

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