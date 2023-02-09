Президент Путин открыл в Новом Уренгое аэропорт имени Губкина

Президент Владимир Путин ознакомился с работой аэропорта Нового Уренгоя, приняв в режиме видеоконференцсвязи участие в официальном открытии.

Как сообщил во время церемонии Виктор Вексельберг, аэропорту присвоено имя российского геолога Ивана Губкина. Г-н Вексельберг участвовал в открытии как инвестор – представитель холдинга «Ренова», куда входит компания «Аэропорты регионов».

«Одновременно с открытием аэропорта мы открываем музейный уголок, который расскажет об истории региона и об истории этого великого человека (Ивана Губкина – прим.ред)», – казал г-н Вексельберг.

Он напомнил, что в рамках концессии инвестор вложил в модернизацию авиаузла в газовой столице более 12 млдр рублей (правителство Ямала называет цифру в 11,5 млрд рублей). При этом бюджетных вложений не было. В проекте использованы средства синдицированного кредита ПАО Газпромбанк и ВЭБ.РФ, в том числе средства ВЭБ.ДВ, добавили в правительстве ЯНАО.

В аэропорту Нового Уренгоя обустроены тёплые стоянки для автобусов, которые доставляют пассажиров к самолёту.

Сам терминал по дизайну напоминает чум – традиционное жилище народов Севера.

Техническое открытие аэропорта произошло в конце 2022 года. Пассажиры отмечали, что в здании холодно, а также высказывали недовольство в связи с тем, что парковка возле аэропорта платная.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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