Для диспетчеров в аэропорту Нового Уренгоя построят новое здание

В аэропорту Нового Уренгоя в следующем, 2025 году, хотят начать возведение командно-диспетчерского пункта.

Сейчас разрабатывается проектная документация. По контракту с Госкорпорацией по ОрВД её разрабатывает команда «Аэропроекта» под руководством главного инженера проекта Ирины Старшиновой.

Здание обещают вписать в архитектуру авиаузла. Оно будет расположено рядом с терминалом, сообщают в Росавиации.

Объект нужен для обслуживания полётов воздушных судов. Его хотят оснастить современным комплексом технических средств автоматизации управления воздушным движением. Объект возведут так, чтобы обеспечить обзор площади маневрирования аэродрома и прямую видимость взлётно-посадочной полосы.

«Аэропорт Нового Уренгоя планомерно развивается: здесь открыт ультрасовременный аэровокзал, обновлена взлетно-посадочная полоса – за последние десять лет пассажиропоток крупнейшей воздушной гавани Ямала вырос почти на треть и два последних года превышает 1 млн человек. Поэтому аэропорту требуется новый командно-диспетчерский пункт, оснащенный современным отечественным оборудованием», – заявил замруководителя Росавиации Андрей Потемкин, курирующий вопросы использования воздушного пространства.

Аэропорт Нового Уренгоя реконструировал инвестор – компания «Аэропорты регионов». Компания вложила в модернизацию авиаузла в газовой столице более 12 млдр рублей. Открыли аэропорт в конце 2022 года.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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