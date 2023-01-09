Пассажиры пожаловались на сильный холод в новом аэропорту Нового Уренгоя

Пассажиры жалуются на холод в новом терминале аэропорта Нового Уренгоя. Множество комментариев о некомфортном режиме в здании написали пользователи соцсетей. Один из постов опубликован в группе «Аварийный Уренгой» «Вк». Аэропорт был торжественно открыт перед новым 2023 годом.

«Аэропорт.. Сказали отвечает всем необходимым требованиям эксплуатации в условиях крайнего севера. Кто был там уже знает, как холодно внутри, на втором этаже ещё более менее, но на первом холодина дикая, все одеты и в шапках, девчонки на регистрации окоченели уже наверное.. Ни одной батареи там не увидела, напомню, аэропорт на крайнем севере строили и сделали его холодным. Розетки рядом с силушками ни одна не работает. Про вай-фай вообще молчу, подключается и что..? Правильно, не работает.. Вообщем, как всегда», написал пользователь.

Представители аэропорта (управляется структурой холдинга «Аэропорты регионов») сообщили, что «новый терминал работает в режиме тестовой эксплуатации, проводится мониторинг и отладка всех систем. Мы работаем над тем, чтобы создать комфортный температурный режим в здании».

Холод подтвердили и другие подписчики. Также люди отметили, что мёрзнут сотрудники, которые проводят в терминале весь день.

«Летели 7 января, мороз был -45, рейс переносили несколько раз, пришлось с ребенком находиться в аэропорту. Действительно очень холодно, сидели в шубах и замёрзли очень. Сотрудники, так же сидят в капюшонах и при том целый день, это не нормально! Действительно нужно обратить внимание на это, надеюсь всё исправят!», – соглашается пользователь.

«Провожали сегодня дочку. Действительно очень холодно. Персонал закоченевший при входе на досмотре. Неужели нельзя было этого учесть? Знали ведь на какие зимы строили…», – говорит ещё один подписчик.

Аэропорт строили на условиях концессии. Управляет объектом «Уренгойаэроинвест».

Ранее пассажиры жаловались на слишком дорогую парковку в аэропорту.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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