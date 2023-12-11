Губернатор Ямала Артюхов прокомментировал недовольство граждан по поводу карты «Морошки»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил чиновникам и бюджетникам больше рассказывать людям о преимуществах использования карты «Морошка». Речь идёт о единой карте жителя Ямала, через которую ямальцы теперь получают различные услуги. Таким образом глава округа отреагировал на недовольство граждан, которые в соцсетях пожаловались на то, что их обязывают подключить «Морошку». Без «Морошки» теперь нельзя посещать спортсекции, через приложение карты отмечают посещаемость на дополнительных занятиях в школе, карта используется для оплаты проезда льготников и так далее.

«Единая карта жителя Ямала должна затронуть почти каждого – больше полумиллиона человек. Задача стоит – сделать эффективную систему, удобную для жителей. Единая карта должна стать инструментом точечной помощи каждому жителю. Раз есть вопрос у людей, это мне говорит о том, что учреждения, направления, где она внедряется, не до конца хорошо делают свою работу. Видимо, разъяснительная работа не на должном уровне. Я обращаюсь к руководителям из тех муниципальных образований, из тех направлений, где у людей есть вопросы, значит нужно разъяснять жителям [возможности карты и особенности применения], может быть, что-то отложить на чуть позже», – сказал в ходе прямого эфира 10 декабря 2023 года глава округа.

Он заявил, что у чиновников большие планы на расширение сервисов единой карты. В том числе, например, в следующем году по ЕКЖЯ жителям предоставят скидки на авиабилеты. Очевидно, для популяризации «Морошки».

Салехард, Наталья Ефремова

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© 2023, РИА «Новый День»

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