Власти Ямала введут чипы для посещения детских секций по карте «Морошка» вместо QR-кода

Вход на спортивные секции в ЯНАО с помощью карты «Морошка» призван разгрузить тренеров. Об этом сообщила старший советник губернатора ЯНАО Елена Карпова в ходе прямого эфира 6 марта. Она также рассказала, что власти рассматривают вариант замены QR-кода на чип, однако карту «Морошка в любом случае нужно будет оформлять.

Ранее прокуратура запретила чиновникам требовать карту «Морошка» у маленьких посетителей секций. Надзорное ведомство сделало такое замечание чиновникам после жалоб граждан. Люди были недовольны тем, что на занятия ребёнок может попасть, только предъявив QR-код из приложения карты. Советник губернатора никак не прокомментировала эти претензии надзорного ведомства.

По словам г-жи Каповой, власти ищут вариант замены QR-кода, но только для тех, у кого нет смартфона.

«Если кнопочный телефон, то единственный способ подтверждения – это банковская карта, которая заводится также на ребёнка. Она бесплатная. Родитель контролирует эту карту, он вносит сведения по этой карте. Кроме того, мы в этом году с учётом того, что есть маленькие дети, планируем приобрести другие идентификаторы, чтобы подтверждать (чипы, брелоки – прим.ред). То есть это будет сделано в течение текущего года», – обещала чиновница.

Она добавила, что куар-код из приложения «Морошки» помогает освободить тренера от заполнения документации. «Предъявление куар-кода, чтобы освободить тренера от подтверждения занятий именно вручную. То есть от заполнения его журналов, составления какой-то дополнительной отчётности, то есть он сканирует куар-код ребёнка и автоматически система уже заносит все сведения, когда ребёнок пришёл, во сколько, на какое занятие, к какому тренеру. При этом система потом сможет предоставить тренеру информацию, регулярно ли ребёнок посещал, либо у него были пропуски», – сообщил г-жа Карпова.

Салехард, Наталья Ефремова

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