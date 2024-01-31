Прокуратура Ямала запретила заставлять ямальцев оформлять карту «Морошка»

Прокуратура Ямала выступила против принудительного внедрения карты «Морошка», которым сейчас занимаются власти округа. Надзорное ведомство согласилось, что посетители секции в Лабытнанги не обязаны иметь такую карту, чтобы попасть на занятия. Проверку прокуратура проводила после жалобы в соцсетях.

«В соответствии с порядком предоставления физкультурно-оздоровительных услуг в спортивных сооружениях МАУ ДО СШ «Юность», потребителю для посещения спортивных занятий необходимо являться участником проекта «Единая карта жителя Ямала «Морошка». Данные обстоятельства ограничивали круг лиц, желающих получать спортивные услуги в учреждении, и нарушали права граждан, в том числе детей», – утончили в прокуратуре.

Прокурор города принёс протест на незаконный локальный нормативный акт спортивной школы. После этого требование о наличии «Морошки» убрали.

Отметим, в местном паблике «Лабытнанги Info» есть несколько жалоб на карту. Та, что касается спортшкол, оставлена ещё в начале декабря.

«Где можно ознакомиться с постановлением о правомерности привязывать карту МОРОШКА (ЕКЖЯ) к дебетовой карте? Нигде не нашла. И почему не завести отдельные карты на посещение спортивных заведений? Зачем наша АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИНУЖДАЕТ НАС привязывать свою очередную ахинею к ДЕБЕТОВОЙ КАРТЕ??? И на каком основании могут отказать в посещении спорт заведений? На основании того, что я не хочу ничего привязывать к своей банковской карте? Сейчас каждый день публикуют объявления о том, что там мошенники украли деньги, там в гос услугах персональные данные украли, а как начинаешь регистрироваться в этой МОРОШКЕ она доступ через ГОС УСЛУГИ обязует предоставить на все данные (в том числе паспорта ), детей, приемах в поликлинике», – было указано в посте.

Более свежая жалоба написана 19 января, но она касается проезда в автобусе.

«Накипело! Придумали карту морошка… Зарегистрировала карту сына, но проездной не проходит, карта попала в стоп лист. Теперь чтоб убрать этот стоп лист, надо внести всю сумму. Вот как ездить на учебу в колледж с Обской станции. Напридумывали ерунды, теперь мучайся», – говорилось в жалобе.

Ранее жители уже жаловались на то, что их принуждают открывать карту «Морошка» против их воли. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов просил чиновников на местах и сотрудников спортшкол вести разъяснительную работу. Главы городов, которые после этого проводили эфир, пытались раскрыть преимущества карты. Однако, очевидно, остаются недовольные тем, что это принудительная мера.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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