Прокуратура проверит все города и районы Ямала из-за требований чиновников оформлять «Морошку»

Прокуратура второй раз запретила чиновникам Лабытнанги требовать карту «Морошка» у посетителей спортивных секций. Это противоречит закону и сокращает число тех, кто может посещать занятия. Теперь прокуроры проверку проведут во всех городах и районах ЯНАО.

«Установлено, что с целью оперативного учёта количества посещающих различные виды секций детей и выявления их востребованности, учреждения дополнительного образования предлагают родителям оформить «Единую карту жителя Ямала», однако случаев отстранения детей от занятий не допущено. Вместе с тем предъявление требований о необходимости являться участником проекта «Единая карта жителя Ямала» к законным представителям несовершеннолетних при посещении секций дополнительного образования противоречит федеральному законодательству, ограничивает круг лиц на получение физкультурно-оздоровительных услуг, чем нарушает права граждан, в том числе несовершеннолетних», – говорится в материалах ведомства.

Начальнику МУ «Управление физической культуры, спорта, молодёжной политики и туризма администрации города Лабытнанги» прокурор города 27.09.2024 объявил предостережение о недопустимости нарушений закона.

Карту «Морошка» на Ямале внедряют в добровольно-принудительном порядке. Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов уже комментировал необходимость такой системы и просил глав вести разъяснительную работу с гражданами, чтобы не было недовольных.

В августе г-н Артюхов рассказывал, что владельцы карты смогут летать на рейсах АТК «Ямал» по обычной стоимости. А вот нерезиденты должны будут платить больше за билеты. «Мы значимую часть льготной программы авиакомпании «Ямал» переведём на «Морошку». Люди будут летать по хорошей стоимости билетов. За счёт чего мы это сделаем? Всё дорожает: и керосин авиационный, и услуги пилотов, это всё такие же люди, нужно всем платить хорошую зарплату. Мы что сделаем? Мы будем повышать цену для неямальцев, для вахтовиков, коих много на Ямале», – говорил глава округа.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube