Авиакомпания «Ямал» поднимет стоимость билетов для вахтовиков и гостей округа

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что не для всех цены на авиабилеты АТК «Ямал» будут снижены. Нерезиденты, вахтовики будут платить больше. За счёт этого удастся продлять льготную программу для местных жителей. Скидки на билеты будут действовать только с картой «Морошка» – её наличие докажет, что пассажир является жителем Ямала и может претендовать на сниженную стоимость перелёта.

«Мы значимую часть льготной программы авиакомпании «Ямал» переведём на «Морошку». Люди будут летать по хорошей стоимости билетов. За счёт чего мы это сделаем? Всё дорожает: и керосин авиационный, и услуги пилотов, это всё такие же люди, нужно всем платить хорошую зарплату. Мы что сделаем? Мы будем повышать цену для неямальцев, для вахтовиков, коих много на Ямале. Ничего страшного, в смете нефтегазовых компаний это всё растворится. Для ямальцев благодаря этому мы сможем сдерживать и где-то даже снижать текущую стоимость. Для этого нам нужна карта «Морошка», когда мы видим нашего жителя», – объяснил глава округа Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями Муравленко 20 августа 2024 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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