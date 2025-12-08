Ямальские школьники без прописки тоже смогут летать со скидкой

Ямальские школьники, которые не имеют прописки в регионе, смогут пользоваться льготами при покупке авиабилетов наравне с теми, кто прописан в округе. Об этом сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов во время «прямой линии».

«Авиакомпания «Ямал» использует «Морошку» как подтверждение скидки, того, что человек живёт на Ямале. Это связано с пропиской. Но мы знаем, что регион динамичный – не все, кто здесь живёт, имеет прописку. Есть такой запрос от родителей: дети ходят в школу – это является подтверждением того, что люди живут здесь. И мы это с нового года будем использовать как скидку для ребёнка», – рассказал глава региона.

Он уточнил, что некоторые просят делать скидки в том числе и для тех, кто имеет временную прописку. Но её легко оформить, отметил губернатор, а это значит, что смысл льготы пропадает.

«Смысл этой скидки в том, что билет дорожает для условного вахтовика, за которого платит крупная организация. Прописка – базовое условие. Если брать временную прописку – все вахтовые работники станут временно прописаны по какому-то адресу», – пояснил спикер.

Он отметил, что региональной авиакомпании сложно сдерживать цены на билеты из-за инфляции. Скидка по «морошке» – это решение в пользу резидентов.

Салехард, Наталья Ефремова

