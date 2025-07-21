Ямальцы сэкономили полмиллиарда на перелётах с картой «Морошка»

Жители Ямала сэкономили около 500 млн рублей, покупая авиабилеты с картой «Морошка» (единая социальная карта жителя). Всего за время действия скидочной программы льготой воспользовались порядка 230 тыс. человек, сообщил коммерческий директор АТК «Ямал» Илья Лебедев на пресс-конференции в агентстве «Север Пресс».

Скидка на покупку авиабилетов составляет от 15 до 20% от тарифа стандарт.

«Каждый день 1500 билетов покупаются по «Морошке», – отметила старший советник губернатора Елена Карпова.

В год для каждого жителя предусмотрена возможность четырёх перелётов за пределы округа.

«В основном семья летает с Ямала два раза в год – в летние каникулы и в Новый год. Мы анализировали весь пассажиропоток, посмотрели, сколько летают. И получилось, что 80% летают два раза в год. 94% летают четыре раза. Только 6% летают чаще, чем четыре раза в год»,– сообщила г-жа Карпова.

Вся политика «Морошка» – это финансовая возможность АТК «Ямал», – добавила чиновница.

Программа действует только для полётов с Ямала: если рейс стыковочной, скидка действует только на полёт из города округа до промежуточного пункта.

С 1 апреля программа расширилась на перелёты внутри региона. Специальный тариф действует на 37 вертолётных рейсах плюс два самолётных: Салехард – Новый Уренгой и Салехард – Ноябрьск.

О том, что жители Ямала смогут летать дешевле, чем нерезеднты, губернатор Дмитрий Артюхов сообщил год назад. Он отметил, что стоимость авиакеросина и других товаров и услуг в сфере пассажирских перевозок растёт, и есть необходимость поднимать цены на билеты. Но для ямальцев они останутся прежними.

«Мы будем повышать цену для неямальцев, для вахтовиков, коих много на Ямале. Ничего страшного, в смете нефтегазовых компаний это всё растворится. Для ямальцев благодаря этому мы сможем сдерживать и где-то даже снижать текущую стоимость. Для этого нам нужна карта «Морошка», когда мы видим нашего жителя», – объяснял глава округа во время встречи с жителями Муравленко 20 августа 2024 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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