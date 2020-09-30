Губернатор Ямала назвал дату открытия платного моста через реку Пур

Движение по Пуровскому мосту, который соединит восточную часть ЯНАО с основной сетью региональных дорог, будет открыто 16 октября. Об этом в своем аккаунте в Инстаграм написал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Ближайший ледостав впервые для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов пройдёт без сложностей с переправой. На мосту уже завершены основные работы. Дорожники уложили асфальт и нанесли разметку. Сейчас подключают мачты освещения, асфальтируют проезды и устанавливают дорожные знаки. Работают почти с двукратным опережением графика. Теперь ездить через Пур будем круглый год, без перерывов», – написал в социальной сети глава округа.

Строительство переправы протяженностью 1,02 км началось в 2018 году. Мост через реку Пур – важнейший для Ямала инфраструктурный проект, который строился без бюджетных средств. Все затраты – более 9 млрд рублей, покрывает частный инвестор. Большую часть проекта финансирует «Газпромбанк». Подрядчик – компания «Мостострой-11», которую связывают с братьями Ротенбергами. Генеральным директором и соучредителем АО «Мостострой-11» является депутат Тюменской облдумы Николай Руссу.

В сентябре на сайте правительства ЯНАО было опубликовано постановление №1081-П, в котором сообщалось, что движение по мосту будет платным.

«Установить, что использование участка автомобильной дороги … Коротчаево – Красноселькуп, в том числе моста через р. Пур, осуществляется на платной основе с характеристиками согласно приложению с 15 октября 2020 года до 21 декабря 2033 года без организации альтернативного бесплатного проезда транспортных средств в соответствии с частью 1.1 ст. 37 ФЗ №257», – сообщается в документе.

Стоит отметить, статья № 37 ФЗ-257 гласит, что «решение об использовании автомобильной дороги или участка автомобильной дороги на платной основе может быть принято лишь при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования...".

У северян альтернативной трассы нет. Но именно ямальский новый дорожный объект, с учетом концессии и сроков его заключения, не попадает под данные требования, о чем свидетельствует статья закона, на которую есть ссылка в постановлении окружного правительства.

«Новому Дню» в правительстве ЯНАО сообщили, что плата за проезд будет взиматься не со всех. Мост будет бесплатным для легковых автомобилей, общественного и спецтранспорта.

«Тарифы для грузовых автомобилей вне зависимости от массы будут в два раза ниже, чем при проезде по понтонно-мостовой переправе», – ранее сообщали нашему изданию в пресс-службе губернатора.

В кабмине ЯНАО также уточняли, что тариф для платного проезда по мосту определят ближе к дате открытия переправы.

С вводом моста восточная часть округа соединится с основной сетью региональных дорог, что важно для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов, которые могли рассчитывать только на понтонную переправу через реку Пур. Капитальный мост обеспечит бесперебойную транспортную связь как для жителей, так и для предприятий ТЭК.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 29.09.20

Оперативный штаб Ямала прокомментировал вторую волну коронавируса в округе. / В Салехарде пьяный водитель сбил детскую коляску: у годовалого ребенка перелом бедра. / На Ямале за стуки выявлено более 100 заболевших Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»