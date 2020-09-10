Власти Ямала опубликовали документ о том, что проезд по новому мосту через реку Пур станет платным

На сайте правительства ЯНАО 9 сентября опубликовано постановление №1081-П, в котором сообщается о введении платного проезда на участке автодороги Коротчаево-Красноселькуп и по мосту через реку Пур. В окружном кабмине «Новому Дню» уточнили, что данное требование будет распространяться не на всех.

В документе содержится ссылка на федеральный закон №257 «Об автомобильных дорогах …» и на концессионное соглашение о строительстве дороги, которое подписали ямальские власти.

«Установить, что использование участка автомобильной дороги … Коротчаево – Красноселькуп, в том числе моста через р. Пур, осуществляется на платной основе с характеристиками согласно приложению с 15 октября 2020 года до 21 декабря 2033 года без организации альтернативного бесплатного проезда транспортных средств в соответствии с частью 1.1 ст. 37 ФЗ №257», – сообщается в документе.

Стоит отметить, статья № 37 ФЗ-257 гласит, что «решение об использовании автомобильной дороги или участка автомобильной дороги на платной основе может быть принято лишь при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования...".

У северян альтернативной трассы нет. Но именно ямальский новый дорожный объект, с учетом концессии и сроков его заключения, не попадает под данные требования, о чем свидетельствует статья закона, на которую есть ссылка в постановлении окружного правительства.

Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов 23 августа посетил мост через реку Пур, который мостостроители обещают открыть к концу года. Глава региона тогда заявил, что проезд по переправе, которая соединит восточную часть ЯНАО с основной сетью региональных дорог, для некоторых категорий станет бесплатной.

И как в августе уточняла пресс-служба губернатора, проезд по мосту будет бесплатным для всех легковых автомобилей, общественного транспорта, транспорта экстренных служб, мотоциклов и еще ряда категорий.

На запрос «Нового Дня» в окружном правительстве 10 сентября сообщили, что обещание Артюхова остается в силе.

«Как ранее было озвучено губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, проезд для легковых автомобилей, общественного и спецтранспорта будет бесплатным. Тарифы для грузовых автомобилей вне зависимости от массы будут в два раза ниже, чем при проезде по понтонно-мостовой переправе», – сообщили нашему изданию в пресс-службе губернатора.

Что касается тарифов, то в окружном кабмине уточняют: актуальная информация станет известна ближе к дате открытия моста через реку Пур.

Как сообщал «Новый День, мост через реку Пур, протяженность которого 1,02 км, строится без бюджетных средств. Все затраты покрывает частный инвестор.

Строительство мостовой переправы оценили в 9,6 млрд рублей. Большую часть затрат финансирует «Газпромбанк». Подрядчик – компания «Мостострой-11», которую связывают с братьями Ротенбергами. Генеральным директором и соучредителем АО «Мостострой-11» является депутат Тюменской облдумы Николай Руссу.

С вводом моста восточная часть округа соединится с основной сетью региональных дорог, что важно для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов. Капитальный мост обеспечит бесперебойную транспортную связь как для жителей, так и для предприятий ТЭК.



https://newdaynews.ru/yanao/700782.html

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