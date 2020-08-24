Проезд по «благотворительному» мосту через реку Пур пообещали сделать бесплатным

Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов 23 августа посетил мост через реку Пур.Переправу, которая соединит восточную часть ЯНАО с основной сетью региональных дорог, главе региона показывал депутат тюменской областной думы, генеральный директор компании «Мостострой-11» Николай Руссу.

«Строители идут почти с двукратным опережением графика. Церемония запуска работ была в декабре 2018 года, сейчас мост уже построен. Движение откроем до конца года», – прокомментировал Дмитрий Артюхов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, проезд по мосту будет бесплатным для всех легковых автомобилей, общественного транспорта, транспорта экстренных служб, мотоциклов и еще ряда категорий.

Как сообщал «Новый День, мост через реку Пур, протяженность которого 1,02 км, строится без бюджетных средств. Все затраты покрывает частный инвестор.

Строительство мостовой переправы оценили в 9,6 млрд рублей. Большую часть затрат финансирует «Газпромбанк». Подрядчик – компания «Мостострой-11», которую связывают с братьями Ротенбергами. Генеральным директором и соучредителем АО «Мостострой-11» является депутат Тюменской облдумы Николай Руссу.

С вводом моста восточная часть округа соединится с основной сетью региональных дорог, что важно для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов. Капитальный мост обеспечит бесперебойную транспортную связь как для жителей, так и для предприятий ТЭК.

Пуровский район, Салехард, Дарья Котова

Пуровский район, Салехард. Другие новости 21.08.20

На Ямале рядом с автодорогой заметили очень опасное существо. / Доходы главы избиркома ЯНАО за год сократились на миллионы рублей. / Во время дорожных работ на Ямале взорвалась бочка с битумом, пострадали шесть рабочих. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»