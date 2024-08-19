Губернатор Артюхов попросил подрядчика школы в 8 микрорайоне Ноябрьска работать лучше

Губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову не понравились темпы строительства школы в восьмом микрорайоне Ноябрьска – школы «гравитация», Он сообщил, что подрядчик обещал ускорить темпы. На стройплощадке глава ЯНАО побывал в ходе своего ежегодного объезда по территории автономного округа. Подрядчик возведения школы – АО «Тюменьтел».

«Увиденным остался недоволен. Сроки строительства очевидно отстают от плановых. Так работать на Ямале нельзя. Договорились, что подрядчик кратно увеличит число строителей на объекте, ускорит темпы без ущерба для качества. Иначе будем прощаться», – написал г-н Артюхов.

Точные сроки окончания строительства пока неизвестны, – написало издание «Ямал 1», журналисты которого вместе с губернатором работают на объектах в Ноябрьске.

«Мы эту школу очень ждём. Тот темп, который сейчас, мне очевидно говорит, что вы не справитесь. Опыт такой с вами, к сожалению, есть. 31 декабря контур весь закрыт, если нет – уходите с объекта и отвечайте за другие задачи. Если готовы взять на себя – сейчас всем жителям Ноябрьска скажите, а мы будем жёстко контролировать», – сказал губернатор на видеозаписи, которую публиковал в своём канале.

«Услышали, остаёмся, задача будет сделана», – пообещали представители подрядчика.

Школу должны были сдать весной 2024 года.

Завершения строительства школы ждут, чтобы начать реформу «старшей школы». Пока что мест в учебных заведениях не хватает, закрытие одной из школ на реновацию – для создания площадки для 1-11 классов –создаст огромные неудобства для жителей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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