«Тюменьтелу» вдвое увеличили финансирование стройки школы в Ноябрьске

Власти Ямала увеличили сумму контракта по строительству школы «Гравитация» в Ноябрьске. Объект возводит компания «Тюменьтел». Почти год назад стройплощадку посещал губернатор Дмитрий Артюхов и просил подрядчика ускорить темпы работ.

В апреле 2025 года контракт изменился. Стоимость школы теперь оценивается в 5 млрд 242 млн рублей. Ранее это было 2 млрд 547 млн рублей.

Сроком исполнения контракта теперь значится конец августа 2026 года.

«Увиденным остался недоволен. Сроки строительства очевидно отстают от плановых. Так работать на Ямале нельзя. Договорились, что подрядчик кратно увеличит число строителей на объекте, ускорит темпы без ущерба для качества. Иначе будем прощаться», – писал г-н Артюхов в августе 2024 года.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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