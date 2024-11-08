Около 8 млрд рублей потратят власти Ямала на кампус техникумов в Салехарде

Власти Ямала определили траты на стройки в 2025-2027 годах. Миллиарды из бюджета, судя по адресно-инвестиционной программе, пойдут на ямальскую филармонию, набережную в Салехарде, школы, больницы, культурный центр в Новом Уренгое и другие объект.

Учебный кампус с общежитиями в Салехарде станет одним из самых дорогостоящих проектов. На него за три года планируют потратить около 8 млрд рублей. Основная сумма запланирована на 2027 год. Кампус объединит Ямальский многопрофильный колледж и Ямальский полярный агроэкономический техникум.

«Построим новые учебные корпуса, современное общежитие. В колледже появятся площадки для саморазвития, творчества, сцена, спортзал, дополнительные студии. Сейчас приступаем к проектированию этого комплекса, затем будем планировать строительство. Появится полукруглой формы общежитие», – рассказывал губернатор Дмитрий Артюхов в 2023 году.

Архитектурную концепцию зданий разработал институт строительства и ЖКХ ГАСИС.

В 2025 году из бюджета намерены направить 1,8 млрд рублей на завершение зданий-близнецов на набережной Шайтанки (ныне Преображенки). Ещё 190 млн рублей пойдёт на тёплый переход между существующим зданием правительства и новыми.

Ещё три млрд рублей заложено в бюджете на три года на набережную в Салехарде.

Также чиновники хотят выделить 2 млрд рублей и 1,7 млрд рублей на школы №2 и №1 в Ноябрьске соответственно.

На реконструкцию школы №2 в Салехарде потребуется ещё 1,7 млрд рублей.

Более 5 млрд рублей заложено на школу на 1200 мест в Ноябрьске. О какой школе идёт речь – неясно. Школу в Ноябрьске с бассейном на такое же количество мест сейчас строит подрядчик «Тюменьтел». Сумма контракта – 2,5 млрд рублей.

На кванториум в Новом Уренгое выделят ещё 1,2 млрд рублей. Его сейчас строит «Велесстрой». Сумма контракта – 4,8 млрд рублей. Фактически подрядчик уже получил 3,7 млрд рублей.

Ещё 4,6 млрд рублей из трёхлетнего бюджета заложили на КДК «Ямал». Вероятно, речь идёт о строительстве нового культурно-делового центра в Ноябрьске. Его должны построить на месте снесённого долгостроя КСК «Ямал».

Деньги на продолжение финансирования стройки культурного центра в Новом Уренгое также заложили – 7,6 млрд рублей. Сейчас его общая стоимость оценивается, напомним, в 15 млрд рублей.

Три млрд хотят направить на стационар на 46 коек в посёлке Тазовский. Стационар начали строит в 2021 году, контракт получила компания «Рус Арктик Строй». Срок сдачи больницы – февраль 2027 года. При этом сейчас стоимость работ – 1,9 млрд рублей. Более половины из этой суммы подрядчик уже получил.

Также расходы запланированы на взрослые поликлиники в Ноябрьске и Новом Уренгое (2,4 и 3,1 млрд рублей).

Более 2,3 млрд рублей на ближайшие два года заложено на педиатрический корпус с поликлиникой в мкр. № 10 Губкинского. Корпус уже строят и сдать его подрядчик из Чечни «Горстрой» должен сдать в январе 2025 года. Общая стоимость работ – 1,4 млрд рублей, подрядчик уже получил более миллиарда. На что потребуются дополнительные деньги – неясно.

Салехард, Наталья Ефремова

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