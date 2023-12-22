Надымский глава Жаромских снова попытался ответить на вопрос о создании «старшей школы»

Жители Надымского района в соцсетях снова обсуждают последствия и перспективы создания «старших школ» в Надыме. Надымчане озвучивают новую версию реформы – учеников 10-11 классов якобы решено собрать на базе трёх школ, а не одной. Беспокойство жителей вызывает тот факт, что детям среднего звена придётся учиться в тесноте и в две смены.

При этом глава Надымского района Дмитрий Жаромских не смог внятно прокомментировать опасения родителей. Сегодня в рамках «прямого эфира» он не сообщил ничего конкретного, лишь сказав, что все решения чиновники будут обсуждать с жителями.

«Обеспокоенность людей я разделяю. Любые изменения некомфортны. Здесь важен диалог. Был первый такой заход, идея, которую начали только обсуждать, не в качестве решения, а в качестве обсуждения – 4 школа. Это был один из каких-то моих эфиров, когда мне задали вопрос. Я сказал: 4 школа будет работать, там будут начальные классы, там будут средние классы. Ну, мы же выполняем то, что говорим, мы сохранили это. Теперь мы посмотрели модель, чтобы были и волки целы, и овцы сыты», – сказал г-н Жаромских. Он не раскрыл, в чём именно заключается эта модель, ведущая эфира также не переспросила его, перейдя к новогодним пожеланиям.

В мае 2023 года глава сообщил, что на базе школы №4 не будет старшей школы. Такое заявление ему пришлось сделать после распространившихся в городе слухов.

Сегодня же вопросы родителей остаются без ответа.

«Так как весной этого года не получилось сделать из четвёртой школы старшую школу, Департамент образования, без согласия родителей (правильно кто такие родители и зачем их спрашивать), приняли решение, что десятые и одиннадцатые классы разместятся в трёх школах города: третьей, четвёртой и девятой. Совершенно непонятно, зачем делать эти школы перегруженными? Десятые и одиннадцатые классы прекрасно размещаются сейчас в своих родных школах, в комфортной для детей обстановке и со знакомыми педагогами. Такой коллективный переход просто добавит стресса нашим детям. Нам рассказывают, как здорово и замечательно будут учиться старшеклассники в новой среде, но никто не рассказывает про обратную сторону этой медали. Уважаемые родители детей младшей и средней школы, вы готовы к тому, что со следующего года ваши дети будут учиться во вторую смену? Школы не резиновые всех в одну смену не разместить. А готовые ли вы к тому, что лучших учителей из ваших школ заберут для обучения старшеклассников? Вы готовы с детьми делать ночами уроки? Вы готовы, что из-за второй смены вашим детям возможно придется оставить дополнительные занятия и кружки? Сейчас Департамент образования делает ставку только на старшие классы, а комфорт школьников с первого по девятый класс не особо их интересует», – говорится в посте группы «Злой и добрый надымчанин» от 22 декабря.

С автором поста многие согласились. Есть, например, такой комментарий:

«Губернатор лично заявил, что старшая школа в приоритете, что еще остается департаментам, кроме поддакивания? А если серьезно, то сама по себе идея ступенчатой системы интересная, гипотетически перспективная и даже не новая (то есть апробированная в других странах), если бы не ряд весомых НО. Хватаются за идею, но совершенно не продумывают механизмы ее реализации. Почему из-за этих профилей старшеклассников должны страдать младшая и средняя ступень?! Надымский депобраз думает только о том, как старших распихать, а куда он маленьких учеников денет, не думает! А следовало бы поинтересоваться, как это происходит в Ноябрьске, Салехарде, Лабытнанги, где процесс уже идет, и там такой кошмар творится, даже до травм, полученных в гардеробных давках доходит! Что в Надыме лучше что ли будет? Да нифига! Уже сейчас все начальные классы в городских школах переполнены, а на будущий год вы что делать будете, а чиновнички? Тоже стены сносить? И не надо тут разводить демагогию про «Мы учились во вторую смену и не умерли». На сайте кремля есть видеозапись, где Президент лично пеняет Артюхову, что в регионе крайнего севера в принципе не должно быть второй смены в школах. На что Артюхов, краснея и бледнея, обещает построить новые школы, чтобы обеспечить исполнение указа президента. Ну и где эти новые школы?! Пусть сначала обещание выполнит, а потом уже свои хотелки раздает».

Есть и комментари, поддерживающие идею. «А мне идея с объединением по школам очень интересна, тем более будет 15 классов и 5 профильных направлений. Смогут учится все дети, главное сдать ОГЭ и получить аттестат 9 класса. Общаясь с другими родителями 9-классников выясняется, что дети, которые планировали уходить в колледж, теперь остаются в 10 классе. P. S. Я родитель трех детей 1, 5 и 9 класса. Не учитель и к Департаменту Образования отношения не имею. Самое главное, что обещали на родительском собрании смогли реализовать для старшеклассников», – написал один из пользователей в сообществе.

Надымский район, Наталья Ефремова

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