Надымский глава Жаромских прокомментировал слухи о создании школы для старшеклассников

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских ответил на вопрос о создании школы для старшеклассников в Надыме. Он заявил, что решения по проекту ещё нет. При этом он подчеркнул, что на базе школы №4 такой проект не задумывается. Изначально информация о преобразовании 4 школы появилась в пабликах, чиновники Надымского района не смогли внятно прокомментировать эти слухи.

«Хочу точно сказать, что на базе 4 школы не планируется создавать школу для старшеклассников вообще. Что касается сроков реализации проекта, то тоже могу сказать, что в 2023 году школа для старшеклассников в Надыме не появится. Потому что школа для старшеклассников – это очень серьёзный проект, для его реализации необходимы серьёзные финансовые вложения, которые сейчас даже и не предусмотрены в нашем бюджете. Когда будут приняты решения, однозначно оповестим горожан и ничего не собираемся держать в тайне, в любом случае все узнают о принятых решениях», – сказал г-н Жаромских в ходе прямого эфира на «Радио Надыма» 17 мая.

Школы для старшеклассников – это новая система образования, которая реализуется на Ямале. Предполагается, что в едином учебном заведении соберут всех учеников 10-11 классов города и/или посёлка. В нём будут созданы особенные условия, профильные классы, аудитории и другое с учётом необходимости подготовки ребят к обучению в вузах. Об этом проекте заявил Дмитрий Артюхов. Некоторые главы на Ямале уже дали разъяснения жителям о том, как именно будет проходить переход на такую систему обучения.

Надым, Наталья Ефремова

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