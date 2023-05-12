Переход на «школу ступеней» в Надымском районе происходит негласно

Власти Надымского района проигнорировали вопросы агентства «Новый День» о возможном создании на базе школы №4 в Надыме старшей школы. В ответ на официальный запрос СМИ из администрации пришёл расплывчатый комментарий, который чиновники ранее публиковали в соцсетях.



Ранее в пабликах надымчане выразили недовольство в связи с тем, что в школу №4 могут перевести всех старшеклассников города. В этом случае младшеклассникам пришлось бы учиться во вторую смену. О планируемых изменениях родителям рассказали на собраниях. При этом официально власти предпочитают молчать. Глава района Дмитрий Жаромских публично не комментирует переход муниципалитета на систему «школы ступеней».



Агентство «Новый День» поинтересовалось в администрации, действительно ли на базе 4 школы планируется организовать старшую школу, когда проект будет реализован, поступали ли комментарии от родителей в связи с этим планами. Муниципальные служащие не ответили ни на один из поставленных вопросов.



«С 1 сентября 2023 года все ученики школы № 4 г.Надыма будут учиться в своей школе в аналогичном режиме текущего учебного года. В нашем округе развивается проект по предоставлению дополнительных условий для обучающихся 10-11 классов: обучение по индивидуальным учебным планам в соответствии с запросом каждого ребенка, получение довузовской подготовки. В настоящее время и в нашем районе прорабатывается модель «старшей» школы. С родительской общественностью обязательно будет обсуждена модель «старшей» школы, ее направления, сроки реализации, особенности формирования учебных планов, оснащение учебных кабинетов, принципы формирования педагогического состава и др»,– говорится в комментарии, который поступил в редакцию.

Ранее несколько глав уже высказалсиь о планируемой реформе. В том числе глава Лабытнанги Марина Трескова, глава Пуровского района Антон Колодин и глава Салехарда Алексей Титовский.

Надым, Юлия Фролова

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