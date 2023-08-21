В Тарко-Сале всех старшеклассников переведут в новую школу

Школу для старшеклассников в Тарко-Сале организуют на базе новой строящейся школы рядом с администрацией. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями города 19 августа 2023 года. Речь идёт об объединении на базе одного учреждения всех учеников 10-11 классов. Такая модель реализуется во многих муниципалитетах округа. Однако не все родители довольны такой реформой образования.

«Это подход, когда мы хотим под одной крышей собрать всех старшеклассников, чтобы последние ключевые годы – 10-11 класс – были максимально эффективными. Чтобы выход на сдачу единого госэкзамена был на лучших показателях. Непростой вопрос, он у нас часто встречает где-то непонимание родителей, где-то коллективы школ к этому относятся с тревогой. Но если правильно всё делать, это позволит вывести школьное образование на лучший уровень. А это другие возможности для детей. Они поступят туда, куда хотят, на бюджетные места, профилизация начнётся раньше. Мы сможем лучше взаимодействовать с нашими градообразующими предприятиями. Делать профильные классы, химические, биологические и какие угодно. И когда в классе больше ребят одного профиля, лучше конкуренция», – защитил проект старшей школы губернатор.

Он отметил, что успешный опыт уже есть – в Муравленко более 10 лет работает школа для старшеклассников. Результаты выпускников этого учреждения всегда самые высокие на Ямале.

Ранее глава Пуровского района Антон Колодин также сообщал, что к проекту старшей школы в муниципалитете планируют подключить посёлок Уренгой.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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