Старшеклассников Тарко-Сале переведут в одну школу с 1 сентября 2024 года

Старшеклассники Тарко-Сале пойдут в новую школу 1 сентября 2024 года. Новое учреждение рассчитано на 400 учеников.

«В новой школе создадим хорошую базу для погружения в профессию: профильные классы, обучение по профилям. Совместно с НОВАТЭКом планируем строительство нового кампуса колледжа, который станет одним из лучших в стране – создадим для ребят со всего региона дополнительные возможности для получения востребованных специальностей в сфере ТЭК», – сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, отметив поддержку градообразующего предприятия.

По данным пресс-службы правительства, формируются 17 вариантов учебного плана по пяти профилям обучения: естественно-научному, технологическому, социально-экономическому, гуманитарному и универсальному. По каждому из них определены по два возможных направления обучения и вузы-партнёры: РЭУ имени Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, СПбГУ, МГМУ имени И.М. Сеченова, ВШЭ, ИТМО, МГТУ имени Баумана.

Также составляют планы для корпоративных классов и групп. Пока их планируется четыре – класс «НОВАТЭК», медицинская группа, авиагруппа и агротехнологическая группа.

С 1 сентября прошлого года десятиклассники четырех муниципалитетов – Салехарда, Лабытнанги, Губкинского и Тазовского района – приступили к учёбе в отдельных школах для старшеклассников. В Муравленко такой подход к обучению реализуется с 2006 года.

В Ноябрьске и Салехарде реформа вызвала серьёзные волнения родителей. Причина в том, что в городах не хватает школ и выделение одного здания для старшеклассников приводит к переуплотнению других учебных заведений. Это плохо отражается на комфорте и безопасности учеников. В Нобрьске перевод детей в одну школу отложили.

Тарко-Сале, Наталья Ефремова

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