В Новом Уренгое в двух школах ликвидируют старшие классы – детей отправят в другие учебные заведения

В Новом Уренгое начинается переход на «школу ступеней» – в двух школах ликвидируют 10-11 классы, кроме того, всем старшеклассникам придётся выбрать специализацию. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«С 2023-2024-го учебного года в школах не будет универсальных 10-ых классов, в которых программы по учебным предметам реализуются на базовом уровне, будут формироваться только классы с углубленным изучением предметов. До конца лета выпускники 9 классов должны определиться с профильным направлением»,– сообщила начальник департамента образования Марина Аввакумова.

Она также заявила, что в следующем учебном году в двух школах старшие классы не предусмотрены. Тем, кто там учился, нужно будет выбрать любую школу с интересующим профильным направлением. Чиновники не называют номера школ, где ликвидируют старшие классы.

Выяснилось также, что меняется система углубленного изучения предметов. «Если до этого года в старшей школе ученики изучали 11 учебных предметов, из которых обязательными были только восемь, то с нового учебного года обязательными станут 13 предметов, из них не менее двух будут изучаться каждым учеником на углубленном уровне. Увеличение количества обязательных учебных предметов позволит нивелировать риски, связанные с возможным изменением профиля обучения ученика на уровне среднего общего образования», – рассказали в городском департаменте образования.

На Ямале началось внедрение системы «школы ступеней» – это отдельное пространство для обучения каждой возрастной группы школьников. В городах и посёлках округа формируются отдельные школы для старшеклассников. В сообщении администрации Нового Уренгоя о новой системе обучения не сообщается, в каких школах сосредоточатся старшеклассники и как будет организован переходный период.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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