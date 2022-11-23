Семьям со вторым ребёнком на Ямале будут дарить сертификат на Ozon

Власти Ямала заменят подарочный набор с детскими принадлежностями на сертификат на Ozon для тех семей, у которых появился второй и последующий ребёнок. Сумма сертификата – 32 тыс. рублей. Такое решение принято после обращения жительницы округа к губернатору. Сейчас всем роженицам выдают набор «Малышу Ямала» с детскими вещами – и тем, у кого первый ребёнок, и тем, у кого последующий.

Ранее глава региона Дмитрий Артюхов обещал подумать над вопросом денежной компенсации вместо подарочной коробки. При этом он отмечал, что есть определённый риск при такой схеме, ведь средства могут быть потрачены на иные нужды. Власти региона нашли способ, как сделать покупки «целевыми» с помощью цифровых технологий – купить можно будет только определённые товары из категории «для детей».

«Если родители ещё не получали набор при рождении ребёнка, то подарок им вручат в медицинской организации при выписке. С теми, кто уже когда-то стал счастливым обладателем подарка, будут работать специалисты органов соцзащиты. С 1 марта следующего года при рождении ребёнка такие семьи смогут получить электронный сертификат на покупку детских вещей и принадлежностей. Денежные средства в размере 32 тыс. рублей перечислят на счёт «Единой карты жителя Ямала». Приобрести необходимые детские товары родители смогут на маркетплейсе Ozon», – поясняют в правительстве ЯНАО.

За 3,5 года реализации регионального проекта обладателями коробки «Малышу Ямала» стали более 23 тыс. новорожденных.

Салехард, Юлия Фролова

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