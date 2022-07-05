Артюхов допустил возможность замены подарка «Малышу Ямала» на деньги для некоторых семей

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов допустил возможность замены набора «Малышу Ямала» на денежную компенсацию в случае рождения второго и последующего малыша в семье. Губернатор уточнил, что этот вопрос можно рассмотреть. А вот в случае появления в семье первенца он предлагает не отказываться от набора для новорожденных. Об этом он сообщил 5 июля во время прямого эфира «ВКонтакте», отвечая на вопрос подписчика.

«Рассмотрите возможность денежной компенсации за коробку новорождённого», – написали подписчики в комментариях к прямому эфиру.

По словам г-на Артюхова, в случае выплаты компенсации средства могут пойти не на покупку товаров для младенцев, а на другие нужды.

«Это дискуссионный вопрос. Наверное, он потребует дополнительной встречи с молодыми родителями или обсуждения. В том то и была задумка этого набора для новорождённых, чтобы было всё самое необходимое. И по той реакции, которую я видел – это хорошее правильное решение. Денежная компенсация может быть потрачена немножко по-другому, и мы тогда не достигнем цели», – рассудил глава региона.

Он добавил, что замена подарка деньгами могла бы быть оправдана в многодетных семьях.

«В чём есть правда, так это в том, что, когда рождаются последующие дети, наверное, надо подумать, стоит ли заново дарить такую коробку. Может быть, для повторных случаев стоит подумать о денежной замене. По первому рождению я бы пока её оставил», – заключил Дмитрий Артюхов.

Салехард, Юлия Фролова

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