Чаще всего семьи Ямала покупают на сертификат для новорождённых подгузники

Чаще всего ямальцы тратят подарочный сертификат для новорождённых на покупку подгузников. Речь идёт о сертификате, который получают семьи при рождении второго или последующего ребёнка. Его сумма – 32 тыс. рублей. Такой сертификат заменяет подарочную коробку «Малышу Ямала», которую выдают за счёт бюджета при рождении первенца в ЯНАО.

Купить детские товары на маркетплейсе Ozon с помощью сертификата могут жители всех муниципалитетов Ямала, а некоторые также могут обналичить его в детских магазинах – это жители Ноябрьска, Лабытнанги и посёлка Тазовского.

«Сегодня выдано уже более 600 сертификатов. Чаще всего семьи тратят средства поддержки на подгузники. Также среди популярных товаров – бутылочка для кормления, одежда и коляска», – рассказала директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская агентству «Новый День».

Сертификаты выдают с 1 марта 2023 года.

В департаменте соцзащиты Ямала напомнили, что по линии соцзащиты для родителей с новорождённым есть ряд пособий и льгот. «Это региональный материнский капитал при рождении второго ребенка – 150 тыс. рублей, третьего и последующих – 500 тыс. рублей, единовременная выплата при рождении второго и последующих малышей – от 5 946 до 17 835 рублей», – сообщили в ведомстве.

Салехард, Юлия Фролова

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