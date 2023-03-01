С сегодняшнего дня ямальцы могут получить электронный сертификат на покупку товаров для новорожденных

С 1 марта 2023 года ямальчане получили возможность воспользоваться электронным сертификатом на 32 тысячи рублей для приобретения товаров для новорожденных детей. Семьи, которые уже когда-то стали обладателями подарочной коробки «Малышу Ямала», смогут воспользоваться денежной поддержкой и самостоятельно приобрести необходимые товары для ребенка на маркетплейсе «Ozon».

Они будут иметь пометку «Социальный сертификат». На эти средства северянам будет доступно к покупке 78 позиций – коляска, ванночка, одежда, средства по уходу за малышом и многое другое, отмечает пресс-служба администрации округа.

«Набор «Малышу Ямала» выдаем при рождении ребенка уже несколько лет подряд и, к счастью, в семьях региона появляется все больше вторых и третьих детей. Мамы, которые уже получали такой комплект, вышли с инициативой заменять набор сертификатом – вещи из первого подарка часто передаются по наследству младшим детям, а так родители смогут докупить все, что необходимо малышу. Сертификат – это логичное продолжение нашей меры поддержки, сделали ее более удобной и целевой для семей», – рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

После поступления в орган соцзащиты необходимых сведений из учреждений здравоохранения и ЗАГСа электронный сертификат будет сформирован автоматически в течение пяти рабочих дней. Для его использования мама должна быть подключена к системе «Единая карта жителя Ямала». Сертификат привязывается к любой банковской карте платежной системы «Мир».

«Уже во время беременности женщинам в медицинской организации посоветуют зарегистрироваться в системе. Если она по какой-либо причине не подключилась к программе, то после выписки с ней свяжутся специалисты соцзащиты и еще раз напомнят о праве на получение сертификат. Воспользоваться им можно будет в течение года», – пояснила директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.

Если ребенок появится на свет за пределами Ямала, то сертификат будет выписан при условии регистрации его рождения в органах ЗАГС округа. Для этого маме понадобится в срок не позднее двух месяцев со дня рождения малыша подключиться к системе «Единая карта жителя Ямала» и обратиться с заявлением в местный орган соцзащиты.

Процесс приобретения товаров с использованием электронного сертификата на «Ozone» похож на простую оплату покупки картой, только при выборе способа оплаты товара покупателю необходимо будет выбрать позицию «Оплатить электронным сертификатом». При этом товар можно оплатить за счет электронного сертификата полностью или частично с доплатой картой «Мир». После формирования единой корзины покупок осуществляется ее проверка путем направления запроса в национальную систему платежных карт и подтверждение использования электронного сертификата.

Жители Ямала могут получить товары в пунктах выдачи заказов «Ozon», а также в отделениях «Почты России», если у маркетплейса нет собственных представительств в муниципальном образовании.

Стоимость доставки товаров на «Ozon» зависит от габаритов груза, района отправки и получения и выбора варианта получения. В населенные пункты Ямала, где присутствует пункт выдачи заказов, доставка осуществляется бесплатно независимо от веса посылки. Исключения – Салехард, Харп и Уренгой. Там стоимость доставки для заказов от 0 до 15 килограммов составляет 99 рублей, от 15 до 30 килограммов – 149 рублей, от 30 до 35 килограммов – 199 рублей. Однако, при заказе свыше 10 тысяч рублей доставка до любого пункта выдачи «Ozon» в регионе бесплатная. Если перевозку товаров осуществляет «Почта России», расчет ведется по тарифам данного оператора.

«Одновременно проводится работа по увеличению числа партнеров-поставщиков детских товаров в городах и поселках округа. Первым региональным поставщиком стал предприниматель из Ноябрьска. Теперь семьи из Ноябрьска смогут приобретать детские товары не только онлайн, но и офлайн, в местных магазинах «Ростик» и «Мама-мия», – сообщил директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО Константин Оболтин.

Подключиться к системе «Единая карта жителя Ямала» можно через мобильное одноименное приложение, которое доступно для скачивания в официальных магазинах Google Play, AppStore, AppGallery, либо через сайт. Для доступа к функционалу потребуется подтвержденная учетная запись портала «Госуслуги».

Система электронных сертификатов на Ямале реализуется при поддержке Федерального казначейства, Национальной системы платежных карт и правительства ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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