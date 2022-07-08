Власти Ямала задумали проект с OZON: студенты колледжей смогут выбирать одежду на маркетплейсе

Власти Ямала задумали новый проект с маркетплейсом OZON: чиновники хотят предоставить возможность воспитанникам колледжей, которые находятся на полном гособеспечении, покупать одежду самим. Сейчас это делается в рамках госзакупок, и выбирать товары ребята не могут. Часто они жалуются на то, что им не нравится выбранные поставщиком модели. Как именно будет организован проект маркетплейса и правительства, пока непонятно. Подробностей ещё нет.

«Договорились с топ-менеджментом маркетплейса OZON о том, что на их площадке смогут выбирать и заказывать товары ямальцы, которые пользуются социальной поддержкой нашего округа. В совещании приняли участие представители правительства Ямала. Все конкретные договорённости достигнуты. Наш округ станет пилотным проектом этого технологичного решения мер социальной поддержки населения. Возможность самостоятельно выбирать себе одежду и необходимые вещи по вкусу в рамках субсидированных средств, а не довольствоваться оптовыми закупками появится у ямальцев к концу этого года», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Погорелый своём телеграм-канале.

В департаменте образования ЯНАО сообщили, что пока только «рассмотрены предложения OZON о механизме приобретения одежды для студентов колледжей, состоящих на полном государственном обеспечении».

«Технологическое решение OZON интересно доступностью современного товара, широким ассортиментом и ценой. Приступили к детальной проработке реализации проекта», – заключили в ведомстве.

Салехард, Юлия Фролова

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