Авиакомпания «Ямал» начинает новый рейс на Алтай

Авиакомпания «Ямал» открывает субсидируемые рейсы на Алтай из Нового Уренгоя и Салехарда. Самолёт будет летать в Горно-Алтайск один раз в неделю.

Из газовой столицы рейсы стартуют 19 июня, далее будут выполняться еженедельно по воскресеньям до 23 октября. Из Салехарда первый рейс состоится 21 июня, он запланирован к полёту по вторникам. Расписание полётов по этому направлению сформировано до 25 октября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства округа.

Таких рейсов раньше не было. Их ввели по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Глава региона пообещал, что если рейсы окажутся востребованными, то частоту полётов увеличат.

«Алтай – это особое место на карте нашей страны. Там располагаются востребованные у северян курорты. Но добираться туда было непросто – сначала лететь на запад, потом на восток»,– объяснил губернатор, которого цитируют в пресс-службе.

Летать на этом маршруте будут отечественные суда – Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 93 посадочных мест с двумя классами обслуживания: бизнес и эконом.

Власти рассчитывают перевезти за эти 4 месяца более 2,5 тысяч пассажиров.

С 1 июня в расписание АТК «Ямал» добавлен рейс в Минеральные воды из Салехарда. Самолёты будут летать туда по средам и субботам. На маршруте Новый Уренгой – Минеральные Воды вводятся два дополнительных рейса, всего их будет четыре – по понедельникам, вторникам, четвергам и воскресеньям. Кроме того, для жителей Ноябрьска вводится новый рейс в аэропорт Минеральные Воды, который будет выполняться еженедельно по четвергам. Первый рейс состоится 2 июня.

Салехард, Наталья Ефремова

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