Власти Ямала останавливают льготные полёты в Горно-Алтайск

Авиакомпания «Ямал» с 2025 года прекращает перелеты в Горно-Алтайск. Самолёты туда летают из Салехарда и Нового Уренгоя.

«Рейсы введены в июне 2022 года в качестве эксперимента. За два года рейсы не вызвали достаточный интерес у жителей округа. Выполнение рейсов по указанному маршруту экономически нецелесообразно для компании. В следующем году выполнение рейсов в Горно-Алтайск приостанавливается в пользу усиления направлений, которые традиционно популярны»,– сообщили в правительстве Ямала.

В 2022 году губернатор Дмитрий Артюхов говорил о низкой загрузке рейсов.

«Жду, когда рейс на Алтай раскачается, пока продажи невысокие – 20-25%. Уверен, что люди пока не знают, либо иначе планировали маршрут. А в дальнейшем мы хотим сделать рейсы Сочи и Алтай не только летними, но и круглогодичными, потому что там есть, где отдыхать, круглый год», – рассказывал глава округа.



При этом с 2025 года авиакомпания «Ямал» ежедневно будет выполнять по два рейса из окружной столицы в Москву. Количество перелетов между Салехардом и аэропортом Шереметьево увеличится с четырех раз в неделю до семи. Также сохранится ежедневный рейс между Салехардом и аэропортом Домодедово.

Салехард, Наталья Ефремова

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