Губернатор Артюхов обещал запустить дополнительные рейсы в Сочи и маршруты в Казань

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обещал запустить дополнительные рейсы в Сочи, а также рейсы в Казань. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира 5 июля 2022 года.

«Многие направления, которые мы развивали и планировали, я сейчас в частности, про Анапу, сейчас недоступны. Поэтому очень большое количество вопросов по рейсам в Сочи. Сегодня обсуждали это с нашей авиакомпанией, и я дал поручение посмотреть дополнительные рейсы. Это непросто делать в разгар сезона. Мы ожидали, что откроется Крым, Анапа, но раз сейчас идёт концентрация на сочинское направление, то приложим все усилия, чтобы поставить дополнительные рейсы из наших городов напрямую, чтобы северяне смогли отдохнуть. Думаю, в ближайшее время мы этот вопрос решим», – сказал Дмитрий Артюхов.

Он также сообщил, что власти региона прорабатывают возможность открытия прямых рейсов из городов округа в Казань. «Они где-то у нас есть. По-моему, из Нового Уренгоя летают. Но мы хотим через нашу авиакомпанию «Ямал» сделать прямые рейсы. Исторически очень тесные связи с Повольжьем – с Уфой, с Казанью. Поэтому прямые рейсы будут востребованы. Такое поручение тоже даю. И в ближайшее время им замёмся», – сказал губернатор.

По словам главы региона, также планируется увеличить частоту полётов в Минводы и сделать недавно открытые рейсы на Алтай круглогодичными. «Минводы придумали на самом деле ещё в том году, сейчас туда летать можно, поэтому в связи с ограничениями рейс сильно выручает. Тоже думаем над тем, как увеличить количество рейсов. Жду, когда рейс на Алтай раскачается, пока продажи невысокие – 20-25%. Уверен, что люди пока не знают, либо иначе планировали маршрут. А в дальнейшем мы хотим сделать рейсы Сочи и Алтай не только летними, но и круглогодичными, потому что там есть, где отдыхать, круглый год», – отметил спикер.

А вот рейсы в Сургут правительство Ямала пока не считатет приоритетными. По словам г-на Артюхова, в этот город ХМАО можно доехать и на машине.

Салехард, Наталья Ефремова

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