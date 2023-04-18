Губернатор Артюхов прочитает доклад по итогам года в прямом эфире

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с докладом по итогам 2022 года 20 апреля 2023 года. Его выступление можно будет смотреть онлайн – оно будет транслироваться на его странице «ВКонтакте». Об этом сообщили в правительстве округа.

Масштабный доклад глава округа делал не так давно – в декабре 2022 года. Агентство «Новый День» рассказывало об основных тезисах, которые озвучивал г-н Артюхов. Тогда он решил опубликовать отчет для прочтения, отказавшись от живого выступления.

Салехард, Наталья Ефремова

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