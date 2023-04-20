Доклад Артюхова: новый акцент на детей и безопасность

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 20 апреля выступил с отчётом-посланием. Такой совмещённый формат на Ямале используется уже несколько лет, но этой весной подход особенно актуален: осенью в регионе состоится назначение губернатора. Г-н Артюхов пока основной кандидат, соответственно, это выступление можно считать программным. И в то же время – это краткое подведение итогов за 5 лет работы на посту.

Доклад снова неторжественный – глава региона зачитывает свою речь из телевизионной студии, следуя выбранному тренду на демократичность.

Заглавной в докладе стала тема поддержки участников СВО и их семей – этот вопрос сейчас крайне важен для всей страны. Помощь будет сохранена, пообещал Дмитрий Артюхов. Также он напомнил, как много Ямал вложил в восстановление Волновахи, отметив, что округ утвердил программу поддержки территории до 2025 года.



Главные тезисы доклада. Часть 1: что сделал



Впервые г-н Артюхов выступил с докладом в декабре 2018 года, когда его назначили губернатором Ямала. Тогда он обозначил основные приоритеты в развитии региона – это жильё, дороги и медицина.



Сегодня губернатор рассказал о результатах работы в этих направлениях.

Он напомнил об амбициозной цели – к 2025 году избавиться от 1 млн кв.м. аварийного жилья. В новые квартиры должны переехать более 20 тыс. семей. Наполовину план выполнен – более 10 тыс. ямальцев за 5 лет уже получили жильё. «Это население целого ямальского города, как современные Муравленко или Губкинский», – описал масштаб переселения губернатор.

В числе достижений, перечисленных Артюховым – решение проблем обманутых дольщиков и проблемы исключения семей старше 35 лет из очереди на субсидию по программе «Молодая семья». С 2019 года люди, которым в период ожидания льготы исполнилось 36 лет, перешли в региональную очередь и снова имеют право на поддержку. Ликвидирована очередь на предоставление жилья детям-сиротам.



Дороги Артюхов в который раз назвал самым сложным вызовом. По его словам, за 5 лет приведены в порядок больше тысячи километров дорог как внутри городов и посёлков, так и на трассах. В этом году будет сделано ещё почти 200 км.

В числе ямальских проектов, которые связывают непосредственно с Дмитрием Артюховым – аэропорт в Новом Уренгое. В своём докладе губернатор его упомянул. Вообще г-н Артюхов часто вспоминает: в проект ГЧП многие не верили, считая, что построить аэровокзал без бюджетных денег нельзя. Но у правительства ЯНАО получилось. И поэтому аэропорт – отдельная гордость губернатора.

Успех г-н Артюхов планирует повторить – в середине 2023 года должен быть объявлен конкурс по поиску инвестора для аэропорта Салехарда. Сейчас, очевидно, идут переговоры с участниками рынка и расчёты.

Третий приоритет – это качество медобслуживания. Его сложно измерить в километрах и квартирах, отметил спикер, и предложил жителям самим дать оценку развитию отрасли.

Главное, что сделано за 5 лет, по словам главы региона – больницы обеспечены лучшим оборудованием. «В каждом городе теперь есть компьютерный томограф или аппарат МРТ. Закупили десятки аппаратов УЗИ, стоматологическое оборудование и многое другое», – отметил Дмитрий Артюхов.

Отдельная тема – проблемы с доступом к врачам в отдалённых посёлках. Для её решения в регионе поставили новые ФАПы. Губернатор также напомнил о большой программе строительства поликлиник и больниц отметив, что больничные городки в целом преобразятся – благоустройству будут уделять не меньше внимания.

Глава региона признал: необходимое оборудование и здания есть, но по-прежнему сохраняются проблемы с постановкой диагнозов, лечением и общением.

«К сожалению, до сих пор ямальцы сталкиваются с формальным отношением, а иногда и с хамством. Поручаю департаменту здравоохранения запустить новую программу повышения качества медицинской помощи», – заявил губернатор.

Напомним, Депздрав возглавляет Сергей Новиков. Это поручение непосредственно ему.

Главные тезисы доклада. Часть 2: что обещает сделать



Артюхов обозначил 2 новых дополнительных ключевых направления развития региона: лучшая территория детства и самая безопасная территория. Кроме того, он назвал рубеж, когда Ямал должен показать совершенно новый уровень жизни – это 2030 год, год 100-летия региона.



Под «территорией детства» г-н Артюхов подразумевает развитие детских учреждений (спортшколы, школы искусств, общеобразовательные школы) и повышение квалификации специалистов, которые работают с несовершеннолетними. Спикер анонсировал интересные проекты в образовании.



Ямальский глава не раз говорил, что хочет сделать из ямальских детей востребованных на рынке труда специалистов, решить проблемы профориентации как можно раньше. По сути, именно на это направлены ноу-хау.



Первое – Арктическая олимпиада. Участвовать могут ребята из 7-11 классов. Победа в ней сулит участие в специализированных олимпиадных сменах у лучших педагогов России.

Второе – введение востоковедения в школах Ямала.

«Изменения в мире заставляют по-новому смотреть на привычный набор школьных знаний. Они всегда у нас были евроцентричны. Мы хорошо знаем историю западного мира, основных политических деятелей, выдающихся представителей культуры и искусства. Но что мы знаем о Востоке? Тем временем в Азии сегодня находятся самые динамично развивающиеся экономики мира. Поручаю департаменту образования внедрить в учебные планы дополнительные курсы по истории и культуре стран Востока. Уверен, нашим ребятам это очень пригодится в будущем», – отметил г-н Артюхов.

Самая безопасная территория – это второй новый приоритет. Тут у Ямала высокий старт: по словам Дмитрия Артюхова, регион и так один из наиболее спокойных субъектов России. Однако, трудности всё-таки есть. Например, в полиции постоянный дефицит кадров. Именно поэтому ранее губернатор просил у президента Владимира Путина ввести максимальные северные надбавки для федералов в арктических субъектах. Пока эта инициатива на рассмотрении.



«Стараемся, чтобы у наших специалистов (сотрудники правоохранительной системы и гражданской защиты – прим.ред.) было всё необходимое. Для этого строим новые отделения полиции и пожарные депо, приобретаем специальную технику и автомобили. Построили новое здание для отдела полиции в Ноябрьске. Ввели 7 модульных зданий для участковых в наших посёлках, в ближайших планах ещё 6. За пять лет построили 13 зданий для пожарных и спасателей. Предоставляем сотрудникам жильё. Предложение Ямала выплачивать федеральным служащим максимальные северные с первого дня работы поддержано президентом. Обязательно доведу этот вопрос до конца», – заявил Артюхов.

Он поручил профильному департаменту во главе с Сергеем Неустроевым разработать комплексную программу безопасности ЯНАО.

Как отмечает член Общественной палаты России Евгений Забродин, онлайн-трансляция доклада в соцсетях позволяет Дмитрию Артюхову донести информацию до каждого жителя региона.

«Артюхов работает с удобными для него форматами, которые традиционно хорошо воспринимаются аудиторией и дают хорошую обратную связь. Что касается содержания. Совершенно логично, что глава ЯНАО обозначил новые приоритеты для правительства региона. Первая пятилетка прошла, итоги подведены, нужны новые ориентиры. Губернатор таковыми назвал развитие детских талантов и безопасность. В ЯНАО много детей и молодёжи – для них нужно создавать современную среду. При этом власти делают правильный акцент – хорошая сильная подготовка школьников к вузу. Они должны пройти серьёзный конкурентный отбор, и в этом смысле сильная школа с профориентацией – самый лучший вариант. Безусловно, интересно поручение по внедрению востоковедения. Полагаю, это уже перспектива кадровая – когда ребята вернутся после обучения и трудоустроятся в экономику. «Ямал СПГ» уже работает с китайскими партнёрами. В целом страна взяла курс на Азиатские регионы, в том числе это касается и нефтегазового сектора.

Второй новый приоритет, обозначенный губернатором – безопасность. Это сейчас главная потребность в обществе в целом», – отмечает эксперт.

Салехард, Юлия Фролова

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