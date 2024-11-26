На Ямале в отставку ушла директор департамента образования

Директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец ушла в отставку. Исполняющим обязанности назначен Марат Ныкышов, заместитель директора ведомства.

В числе замов г-жи Кравец также – Сергей Бойченко и Александра Кирксова, бывший пресс-секретарь губернатора Дмитрия Артюхова. Возглавит департамент кто-то из заместителей или на пост найдут нового человека – пока неизвестно.

Департамент образования сейчас занимается несколькими крупным проектами, инициированными главой округа Дмитрием Артюховым. В первую очередь это школа ступеней – отдельное обучение старшеклассников и масштабные ремонты и переселения школ, которые с этим связаны. Кроме того, департамент курирует введение востоковедения, билингвальные классы в школах.

Ямал также вводит новые меры поощрения для учителей, занимается повышением их квалификации для того, чтобы усилить подготовку школьников на Ямале.

Отдельным направлением является усиление подготовки олимпиадников.

Салехард, Наталья Ефремова

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