На Ямале всем учителям подарили бесплатные консультации у психолога

В ЯНАО вводят новые преференции для учителей – все педагоги смогут бесплатно посещать консультации психолога. Это коснётся работников и школ, и колледжей. Психологическую помощь они смогут получить на платформе «СберЗдоровье».

Такая преференция ранее была доступна для некоторых категорий педагогов – классных руководителей, кураторов групп в колледжах и техникумах Ямала, а также для опекунов и приёмных родителей. За первый год работы проекта ямальцы получили более полутора тысяч бесплатных консультаций, рассказывают в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Для участия учителям необходимо обратиться в муниципальный департамент образования, получить код для подключения к сервису «СберЗдоровье» и зарегистрироваться на платформе.

Число консультаций не ограничено. Они проходят в онлайн режиме.

Салехард, Наталья Ефремова

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