Три гимназии на Ямале станут центрами изучения культуры Востока

Три школы на Ямале станут центрами изучения истории, культуры и языков стран Востока. Это Обдорская гимназия Салехарда и гимназии Нового Уренгоя и Ноябрьска. Они подписали соглашения с Институтом стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Соглашение предполагает стажировки в Китае на базе филиала МГУ в Шэньчжэне, участие ямальских детей в летнем лагере МГУ, совместные культуроведческие мероприятия и выездные семинары.

Соглашение стало частью проекта по расширению востоковедения в школах Ямала. Во время доклада губернатор Дмитрий Артюхов поручил департаменту образования внедрить в учебные планы дополнительные курсы по истории и культуре стран Востока.

В октябре-ноябре 2023 года учителя билингвальных классов ямальских школ отправятся на стажировку в Непал.

Ранее ямальские школьники побывали на языковой стажировке в Китае.

Салехард, Наталья Ефремова

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