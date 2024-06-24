Артюхов создаёт новый проектный отдел в Депобре для новой чиновницы

Новый замдиректора департамента образования ЯНАО Александра Кирксова получит отдел для пиара и реализации новых проектов. Для этого в структуру ведомства губернатор Дмитрий Артюхов внёс изменения.

Сейчас, согласно сайту, у директора Депобра Марины Кравец четыре зама.

Первый зам – Сергей Бойченко, у него в ведении два управления. Ещё один заместитель – Яна Весова, она также является начальником управления региональной политики в сфере образования. Марат Ныкышов также занимает пост замдиректора. В его ведении, судя по всему, отдел реализации нацпроектов.

Выходит, что новый отдел получит новый заместитель директора Депобра – экс-пиарщица губернатора Ямала Александра Кирксова. Согласно документу, в проектном отделе будут трудиться пять человек.

В качестве примера программ, которыми будут заниматься эти люди, в пресс-службе губернатора называют «Ямал-территория детства», «Билингвальное образование», «Восточный вектор», «Новое математическое образование».

Постановление вступает в силу с 15 августа 2024 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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