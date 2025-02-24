Новый глава Депобра на Ямале усилит подготовку школьников по физике

В департаменте образования Ямала новый директор – возглавила ведомство Зоя Чернышева. До назначения на Ямал г-жа Чернышева была главой департамента образовательной деятельности Национального исследовательского Центра «Курчатовский институт».

Как уточняют в пресс-службе правительства Ямала, Зоя Чернышева начала трудовую деятельность учителем начальных классов, преподавала также английский язык. В течение восьми лет была директором школ в Москве.

У неё есть педагогическое образование, также она прошла профессиональную переподготовку по программам «Менеджмент в образовательном учреждении» и «Эффективный руководитель столичной системы образования».

Заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новосёлова написала, что она уверена в том, что новый руководитель Депобра «поможет усилить подготовку наших школьников, особенно в области физики».

На Ямале по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова реализуется проект «школа ступеней». Это отдельное обучение школьников старших классов. Для этого в городах и районах округа строятся и реконструируются школы. Туда переселят учеников 10-11 классов. В некоторых муниципалитетах проект вызвал протест родителей из-за недостатка места в школах, ведь для того, чтобы переселить всех старшеклассников в отдельную школу, из неё нужно выселить остальных учеников. Не все хотят покидать родную школу, не везде есть места для выселения учеников – на Ямале во многих школах учатся в две смены и всё равно мест не хватает.

В числе скандалов – огромное коррупционное расследование против управленцев детсадов и школ. Силовики вскрыли масштабную схему: поставщик из Екатеринбурга за взятки наладил «сотрудничество» со многими образовательными учреждениями округа. В обмен он получал контракты по выгодной для него цене.

Салехард, Наталья Ефремова

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