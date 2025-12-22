Жалобы северян и рейтинги больниц: как на Ямале учат врачей разговаривать с пациентом

Ямал тестирует будущее медицины: ветеранам СВО помогают роботизированные тренажёры, инвазивные тесты беременным женщинам заменили на анализ крови, ИИ помогает ставить диагноз, а генетические тесты предсказывают болезни. С заместителем директора Депздрава округа Марией Захаровой мы говорили об этом прямо перед «прямой линией» губернатора Дмитрия Артюхова, который назвал 2026 Годом здоровья.

Мы разделили интервью на две части. В первой Мария Захарова рассказывает, почему медработники теперь постоянно носят с собой планшет, зачем главврачи идут в политику и как чиновники реагируют на жалобы ямальцев – хамство медиков и невкусное больничное питание.

Какие технические новинки пробует ямальская медицина

– Мария Геннадьевна, 10 лет назад я готовила интервью с руководителем департамента здравоохранения Ямала Новиковым. Тогда стоял вопрос, как быстро информировать нейрохирургов о пациенте, которому нужна помощь. Теперь такие проблемы кажутся архаикой – технологии шагнули далеко вперёд. Расскажите, какие задачи с точки зрения технологий стоят перед медициной Ямала?

– Действительно, процесс информирования о пациенте у нас налажен. Более того, мы используем систему телемедицинских консультаций свыше10 лет. Раньше это была схема врач-врач. В прошлом году запустили консультации врач-пациент. Это удобно с учётом нашей территориальной доступности. Допустим, пациент приезжает в окружную больницу к узкому специалисту. Врач его осматривает, назначает лечение, и он уезжает домой. Повторно пациент уже не приезжает, он может из дома с врачом обсудить вопросы.

Кроме того, мы перешли на единую медицинскую информационную систему. Раньше врачу нужно было каждый раз вручную составлять эпикриз по пациенту. Теперь этого не требуется – всё есть в системе.

Внедряем искусственный интеллект. С 2018 года применяем систему поддержки принятия врачебных решений: это когда на основе данных медкарты программа фиксирует пациентов с рисками развития неинфекционных заболеваний. И эти пациенты берутся под наблюдение врача, им назначается обследование, лечение.

Далее мы стали внедрять анализ рентгенологических изображений, присоединились к московскому эксперименту. Снимки отправляются в Центральный архив медицинских изображений. Помимо того, что пациент может запросить все свои исследования, врач может сравнить динамику. При проведении диспансеризации есть возможность использовать второе мнение при маммографии – мнение ИИ.

– А что за штука, о которой недавно рассказывал губернатор Дмитрий Артюхов – платёжные терминалы, которые выдают оценку состояния здоровья человека?

– Такие терминалы выдают перечень показателей состояния организма: уровень стресса, глюкозы, пульс, давление, липидограмма по анализу видеоизображения. Коллеги нам презентовали свои новые разработки, и как только они доработают систему, мы планируем у себя её применять.

– А как можно глюкозу и стресс измерить дистанционно?

– Это нужно у разработчиков спросить, какие у них технологии.

– Складывается ощущение, что это больше для развлечения, чем для реального выявления проблем…

– Мы все используем гаджеты – часы, браслеты, которые делают какие-то измерения, это признак времени. Нам, как департаменту, такой «гаджет» (терминал) нужен для того, чтобы выявлять людей с повышенным риском. Это по сути массовый скрининг, один из вариантов привлечь людей в больницу наряду с профосмотрами и диспансеризацией.

Хорошо, если человек увидит на экране терминала какие-то отклонения и сразу пойдёт к нам в больницу. Тогда мы сможем его обследовать и своевременно скорректируем риски развития заболеваний.

– Врачи успевают за всеми этими техническими новинками?

– Все привыкли к гаджетам, и мы стараемся, чтобы наши врачи тоже были мобильные. Скорая выезжает с планшетами – когда едут к пациенту, уже знают анамнез. На обратном пути могут внести в систему итоги выезда. Мы дорабатываем взаимодействие скорой и приёмного отделения – чтобы не по телефону сообщать о пациентах, а через систему. Называется триаж-система. Скорая заполняет анкету на планшете и в приёмнике высвечивается, какой пациент к ним едет – «красный», «жёлтый», зелёный». Если «красный» – вызывают всех врачей, чтобы все наготове были.

Кроме того, мы стали выдавать планшеты участковым терапевтам, педиатрам. Они могут выписать электронный рецепт, сразу занести данные осмотра (не надо возвращаться в поликлинику), увидеть карту пациента.

Внедряем планшеты в стационары, чтобы и на обходе врачи ими пользовались, и заведующие.

– Доктора не возмущаются, что им теперь нужно больше работать с компьютером?

– Нет, если сервисы удобные, то и врача не надо заставлять. Врачи стремятся использовать современные технологии, им это интересно. Телемедицинские консультации, электронные рецепты в прогрессе увеличиваются, значит, врачам удобно.

Чтобы электронные сервисы не были допнагрузкой для врача, приняли решение уходить от бумаги. И с 1 января 2025 года перешли на электронный документооборот. Больше нет в поликлиниках карточек. С бумажных карт часть информации была внесена в систему, сами карты сданы в архив.

Этика общения с пациентами

– Оснастили всех медиков гаджетами, а что с человеческим отношением? Пару лет назад Дмитрий Артюхов говорил, что иногда медики хамят пациентам. Люди жалуются сейчас на это? Как вы отслеживаете вежливость медиков?

– Ведём комплексную работу по мотивации коллег. Во-первых, проводим рейтингование медицинских организаций – обращения и жалобы граждан включены в этот рейтинг. Главные врачи соревнуются друг с другом, никто не хочет оказаться в конце списка. Вводим рейтингование участковых терапевтов и педиатров.

Заинтересованность коллег повышаем не только контролем, но и обучением. Стараемся врачей вывозить в кадровый центр Москвы – это уникальная площадка со станциями, симуляторами, тренажёрами. Там в том числе разбирают ситуации на приёмах: как правильно жалобы собрать, как объяснить пациенту, что ему рекомендовано для лечения, обследования. Бывает, что пациенты самостоятельно хотят пройти дополнительные виды обследования. И врачу нужно вежливо объяснить, что на самом деле показано пациенту. Кроме того, мы большими командами выезжаем в другие субъекты, смотрим, как там организована эта работа. Всё это мотивирует.

Создаём условия для работы врачей – запущено большое строительство медицинских объектов. Когда идёшь на работу в новый объект, комфортный, удобный, то и заинтересованность возрастает.

– А за низкие рейтинги вы больницы наказываете?

– Те, кто занимает лидирующие позиции, получают премирование. Ну и, конечно, при жалобах граждан может наступить персональное наказание, если всё подтвердится после проверки.

– Если говорить о мотивации главврачей, то зачем они идут в политику? Сейчас в окружном Заксобрании два руководителя – глава Тарко-Салинской больницы Евсеев и глава перинатального центра в Салехарде Денисов. На ваш взгляд, политика не отвлекает руководителей от работы?

– Если человек тратит на это время и ресурсы, то он должен справляться с этим – это его выбор. Для пациентов это хорошо, потому что главврачи, во-первых, получают доступ к принятию решений на уровне региона. Это позволяет быстро решать проблемы здравоохранения. Во-вторых, это управленческий опыт, который руководители потом могут транслировать и на медицинскую организацию. Не перегружает ли это руководителей? Перегружает. Но у нас люди справляются и повышают свой управленческий потенциал.

– С главврачом Салехардской больницы Добровольским получилось наоборот. Он был политиком, главой Депздрава соседней Югры, а стал руководителем ямальской больницы. Как вы с ним сработались? Внёс ли он что-то новое в медицину округа?

– Алексей Альбертович опытный управленец. Система здравоохранения Югры имеет такие же особенности, как у нас, поэтому для нас хорошо, что управленец такого ранга руководит медицинской организацией. Но медицинская организация у нас тоже непростая – окружная клиническая больница, передовой центр.

Алексей Альбертович внёс новые направления. В лечебной части – это настройка электрокардиостимуляторов, до этого не было такого в ЯНАО, пациенты направлялись за пределы региона. В следующем году планируем начать установку кардиостимуляторов пациентам с аритмией в окружной больнице.

Ещё одна новация – внедрение операций по удалению тромбов из сосудов головного мозга у пациентов с инсультом. Раньше подобную помощь можно было получить только в Новом Уренгое. Теперь мы спасаем жизни прямо в Салехарде, что критически важно при инсульте. Кроме того, внедрили ряд новых операций в урологии.

Питание в больницах

– Как раз больница в Салехарде стала площадкой для пилотного проекта – системы таблет-питания – когда пищу подают в термоподносах, то есть обеды и завтраки горячие. Пациентам понравилось? Ямальцы часто жалуются на больничную еду.

– Одна из причин, когда пациент говорит, что невкусно – непривычный вкус блюд, в медицинских организациях питание лечебное. Оно не такое, к какому человек привык дома. Но помимо этого были обращения, что пища холодная. И мы решили внедрить таблет-питание: увидели, что такая система применяется в федеральном центре. Салат, горячее, хлеб – всё это раздельно упаковано, сохраняется тепло, и вкусовые качества значительно выше. Сначала внедрили в Новом Уренгое, у них питание организовано на аутсорсинге. И они включили это требование в контракт. В Салехарде больница внедряет самостоятельно. Они закупили контейнеры, упаковочный конвейер, посудомоечную машину.

Отклик от пациентов получили положительный. В следующем году Ноябрьск планирует внедрять.

В целом мы ставили задачу руководителям медицинских организаций, чтобы следили за питанием. И по всем медицинским организациям проводилась работа по созданию более привлекательного меню для пациентов.

Уважаемые читатели, вторая часть интервью будет опубликовано позднее.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube