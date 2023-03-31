Новый главврач Салехардской больницы обещал Артюхову новую систему питания пациентов

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с новым главврачом салехардской окружной больницы Романом Паськовым и директором окружного департамента здравоохранения Сергеем Новиковым.

Одной из тем стал планируемый переход на новую систему питания в стационере – таблет-питание. Оно предусматривает формирование подносов с питанием в пищеблоках. Затем подносы разносят по палатам. Если это занимает много времени, то используются тележки с подогревом. Г-н Паськов признал, что сейчас пациенты СОКБ часто жалуются на блюда в больнице.

«Переход на новую систему «таблет-питание» поможет свести жалобы к минимуму – это удобно, эстетично выглядит, а блюда не успевают остывать пока их разносят пациентам»,– пишут на официальном сайте губернатора ЯНАО.

Ещё одна тема – перестройка медгородка. «У нас большая программа развития окружной больницы. В первую очередь, это строительство больничного городка. Первая «ласточка» – отделение скорой помощи, при переезде которого в новое здание у нас освободится площадка под строительство большой и современной поликлиники. Это, в свою очередь, позволит нам приступить к капитальному ремонту действующего отделения. На большой прилегающей территории, которая сейчас стихийно застроена, появится новый психоневрологический диспансер», – рассказала г-н Артюхов. Агентство «Новый День» рассказывало, что психдиспансер построят на условиях КРТ.

Роман Паськов обещал привлечь в больницу новых специалистов. «Только за февраль и март к работе приступили 8 новых медиков, среди которых хирург, инфекционист, стоматолог-хирург», – сообщили в пресс-службе главы региона.

Также больницу ждут новые технологии лечения: тромбаспирация и фотодинамическая терапия в онкологии, организация медицинской реабилитации на базе хирургического корпуса.

«Планируется поменять технологию выполнения электрокардиограммы пациентам. Сейчас весь процесс проходит в «ручном режиме», включая доставку плёнки в отделение функциональной диагностики и хранение в архиве на бумажных носителях. Метод теле-ЭКГ автоматизирует все процессы, в том числе хранение в электронном архиве с круглосуточным доступом для врачей»,– уточняют в правительстве.

В апреле заработает чат в Telegram, куда пациенты смогут написать о любых возникающих проблемах и оперативно получить ответы на вопросы.

В прошлом году в СОКБ открылся новый инфекционный госпиталь, где одновременно могут пройти лечение порядка 100 пациентов. Сейчас капремонты начаты в старом инфекционном корпусе и детской поликлинике, полностью модернизирована рентген-операционная.

Главврач Роман Паськов сменил на посту Андрея Лукинова в феврале 2023 года. К последнему были вопросы у правоохранительных органов, кроме того, известно, что он тяжело болел.

фото – пресс-служба губернатора ЯАО

Салехард, Наталья Ефремова

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