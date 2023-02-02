Салехардскую окружную больницу возглавил тюменец Роман Паськов. О новом главвраче сообщили 2 февраля в департаменте здравоохранения Ямала.

«Роман Владимирович – доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии, ортопедии, врач-травматолог-ортопед высшей категории. В 2003 году окончил Тюменскую медицинскую академию, в 2005 – ординатуру по специальности «травматология и ортопедия», – рассказали в ведомстве о новом управленце. В 2018 году г-н Паськов возглавил Тюменскую областную клиническую больницу №2.

В 2022 году стал победителем всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли» в номинации «Внедрение стандартов качества и безопасности медицинской деятельности».

Руководство окружной больницы поменялось после коррупционного скандала. В отношении руководителя контрактной службы Розанны Рахимовой было возбуждено уголовное дело. В Депздраве никак не комментируют причины отставки прежнего главврача Андрея Лукинова. Вместе с этим известно, что у него были серьёзные проблемы со здоровьем.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»