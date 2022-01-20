В Салехарде снесут жилые дома и построят психдиспансер

Власти Ямала рассказали о планах по строительству психоневрологического диспансера за больничным городком в Салехарде. Его хотят возвести на участке, который сейчас занят жилыми домами. Дома будут сносить.

Именно поэтому для строительства планируется применение нового инструмента – комплексного развития территории (КРТ). Речь идёт о территории в границах улиц Республики и Гаражная.

Общая площадь, которая зайдёт под КРТ – 2 гектара. В правительстве обещают, что территория будет радикально перепланирована, появится хорошее современное благоустройство.

Сколько домов снесут

Под снос подпадают 6 индивидуальных жилых домов, 7 многоквартирников (6 из них – аварийные) и гаражи. Как уточняют в пресс-службе правительства Ямала, 6 аварийных жилых домов расселят в рамках реализации жилищных программ. А вот каким образом чиновники будут компенсировать расходы за потерю жилья остальным собственникам недвижимости – власти пока не решили.

«Решение по ИЖС будет приниматься по соглашению сторон: возмещение либо предоставление иного жилого помещения», – отметили в департаменте жилищной политики и строительства Ямала в ответ на запрос агентства «Новый День».

Что касается многоквартирного дома, который не является аварийным (ул. Гаражная, д. 5А), то сначала властям нужно получить согласие собственников на вхождение в КРТ. Собрание должно пройти в 1 квартале 2022 года.

Психоневрологический диспансер

Проектировать новый психоневрологический диспансер власти региона начнут в 2023 году.

Сейчас есть три подобных учреждения – в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. Все они обслуживают города, где расположены, а также соседние территории.

Как объяснили в Депздраве Ямала, новое здание окружного диспансера нужно для «улучшения условий оказания услуг в сфере здравоохранения». В нём будет стационар на 70 коек и поликлиника.

По планам, в стационаре смогут получать помощь люди с острым отравлением – алкогольным или наркотическим. Для этого там запроектируют койки неотложной наркологической помощи с интенсивной терапией. Будет также секция для детей и подростков, общепсихиатрическая секция и психотерапевтическое отделение.

В поликлинике также хотят предусмотреть детско-подростковый блок. Там же будут психонаркологический дневной стационар, психолого-психотерапевтическая секция, судебно-психиатрическая экспертиза и лечебно-восстановительный блок.

На реализацию этого проекта КРТ даётся 8 лет. Пока в правительстве региона не смогли назвать точные даты этапов стройки. Ответственными за проект КРТ назначены две организации: «Фонд жилищного строительства ЯНАО» и «Дирекция капстроительства и инвестиций ЯНАО».

В Депстрое Ямала отмечают, что всего в округе запланировано 7 территорий под КРТ, их общая площадь – больше 20 гектар. Четыре участка расположены в Салехарде.

Салехард, Юлия Фролова

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