Экс-глава Депздрава ХМАО прилетел работать в Салехард

Бывший глава Депздрава Югры Алексей Добровольский прибыл на Ямал для работы. Об этом он написал в своём телеграм-канале поздно вечером 26 ноября. Экс-чиновник возглавит салехардскую окружную больницу, его уже предстаили коллективу, пояснили в Депздраве Ямала.

Как уточнил г-н Добровольский, прямых рейсов не было, и из Ханты-Мансийска пришлось лететь в Салехард через Омск, его родной город. Там ему удалось посоветоваться с отцом по поводу новой работы.

Г-н Добровольский лишился поста после того, как губернатором ХМАО стал тюменец Руслан Кухарук. Кухарук назначил на пост главы Депздрава Югры главврача больницы в Салехарде Романа Паськова. Добровольский теперь в результате рокировки займёт место г-на Паськова.

Далее приводим текст поста Алексея Добровольского полностью.

«Полёт из Ханты-Мансийска в Салехард начинался с выбора подходящего маршрута. Отсутствие прямого рейса определило перелет через Омск с остановкой там на пару дней.

В этом городе прошли первые 29 лет моей нескучной жизни: от рождения до окончания школы и медакадемии, рождения двух сыновей, первых лет работы хирургом.

Повеселила же при покупке билета мировая паутина с моими планшетом и телефоном – знают, оказывается, про меня всё.

Купил билет на Ямал, надо погоду узнать! Захожу в поисковик, набираю «погода в Салехарде», и мне сердобольный гугл тутже подкидывает новость о том, «что термокроватки Новоуренгойской ЦГБ за год обогрели более 100 малышей».

Сразу сердце сжалось за детей из Нового Уренгоя: как там с погодой, с отоплением, что не так-то, если малышей согревают в термокроватках...?

Шутка, конечно. Но алгоритмы интернет-поисковиков не дремлют, они знают про вас уже то, о чем вы даже не догадываетесь. Оруэлл с его «старшим братом» давно тихо покуривают в сторонке. Ваши сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки слушают и систематизируют все рядом с ними сказанное даже шепотом.

Врач? Ага! Работать на Ямал? Ага!! В больницу? Ага!!! На тебе! – подходящую новость не про краснодарский виноград или дальневосточный мост, нет! – сторого про больницу, строго про северную.

Да – да и про погоду отчасти – «термокроватки греют».

В Омске получил вводные от папы, бдительно следящего за моим выбором работы и перемещением между городами (непростая это история – получать инструкции на 6-м десятке лет от инструктора на 9-м десятке, но с остротой мысли круче твоей собственной).

И вперед – на самолёт! Все два часа полёта – над Иртышом и Обью.

Только, подлетая к Ханты-Мансийску, борт деликатно вильнул влево и возможность рассмотреть родной город появилась не у меня, а у пассажиров, сидящих у противоположного борта.

Дальше, после слияния с Иртышом, Обь повернула на запад, появилась у меня в иллюминаторе и быстро исчезла за плотными свинцовыми облаками уже над Средним Приобьем.

Приближались Полярный круг, Салехард и что-то похожее на ночь, несмотря на послеобеденное время.

Ямал встречал удивительно теплой погодой, залитым светом городом и ожиданием чего-то пока еще незнакомого, но понятного северного, только более сурового и строгого».

Салехард, Наталья Ефремова

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