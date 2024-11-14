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Четверг, 14 ноября 2024, 11:19 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Главврач окружной больницы Ямала назначен главой Депздрава Югры

фото – Депздрав ЯАО

Главный врач окружной больницы в Салехарде Роман Паськов переезжает в соседний регион – он стал новым руководителем Депздрава Югры. Сведения об этом содержатся на сайте правительства ХМАО.

Сейчас больницу возглавляет и.о. главврача акушер-гинеколог Людмила Смерека.

Г-н Паськов проработал на посту около полутора лет. Его назначили в феврале 2023 года. В Салехард он прибыл из Тюмени.

Новый глава ХМАО Руслан Кухарук, с которым теперь предстоит работать Паськову, тоже из Тюмени.

Салехард, Наталья Ефремова

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