Ямал покроют камерами с системой распознавания лиц

На безопасность в бюджете Ямала на ближайшие два года заложили свыше 15 млрд рублей. Сумма почти вдвое больше, чем в предыдущие годы. Это не удивительно – сферу губернатор округа Дмитрий Артюхов ранее назвал одной из приоритетных.

Деньги планируют потратить на расширение системы видеонаблюдения, в том числе в школах, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Отдельной строкой выделены средства на строительство зданий для пожарных и спасателей, а также закупку для них техники и оборудования.

Первый пункт – оснащение школ. Сейчас в образовательных учреждениях есть контроль доступа, видеонаблюдение, кнопки экстренного вызова, физическая охрана. Как уточнили в правительстве округа, в 2024 году продолжится работа по совершенствованию антитеррористической защищённости объектов. Будут установлены более современные системы оповещения и охранной сигнализации.

Второй пункт – общественная безопасность. В округе появится более 700 камер видеонаблюдения, способных распознавать лица людей (камеры подключат к искусственному интеллекту). В течение года такую систему тестировали в двух городах – Салехарде и Ноябрьске, теперь опыт распространят на весь регион.

В первую очередь «умные» камеры удут следить за пассажирами на вокзалах и в аэропортах. Под контроль уже взяты авиаузлы Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Салехарда и часть железнодорожных вокзалов.

Планируется, что следить искусственный интеллект будет и за пассажирами в отдалённых поселениях – на вокзалах в Ханымее, Пуровске, Сывдарме и в аэропорту села Красноселькуп.

Кроме того, деньги направят и на покупку и установку новых камер. Почти 150 таких устройств установят в окружной столице. Еще сотню – в Новом Уренгое. Сеть видеонаблюдения будет расширена в Губкинском и Муравленко, первые камеры появятся в сёлах Аксарке и Яр-Сале.

«Сейчас к единой системе видеонаблюдения подключены 2742 камеры в 10 муниципальных образованиях. К концу года к единой системе видеонаблюдения будет подключено более 3000 камер в 12 муниципальных образованиях»,– уточнили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Дополнительные камеры поставят и на региональных трассах. К концу следующего года число комплексов фотовидеофиксации достигнет 172.

А на четырёх мостах установят комплексы транспортной безопасности. Кроме камер видеонаблюдения, они включают в себя контроль удалённого доступа, систему сигнализации и оповещения. На двух мостах такие системы установили уже в этом году.

К концу 2024 года в регионе планируют завершить один из самых долгожданных объектов безопасников – инспекционно-досмотровый комплекс на Карамовском посту. С его помощью будут контролироваться все грузы, которые проходят через границу ЯНАО и ХМАО. Правоохранители и чиновники рассчитывают, что это поможет контролировать вывоз рыбы и ловить браконьеров.

«Цель – обеспечить круглосуточный и круглогодичный контроль и обследование автотранспортных средств с целью обнаружения контрафактной продукции, нелегальных или запрещённых грузов, предметов, взрывчатых веществ и оружия», – отметил директор департамента региональной безопасности ЯНАО Сергей Неустроев, которого цитируют в правительстве округа.

Третий ключевой пункт расходов бюджета – пожарная безопасность. Для пожарных построят два здания – в Салемале и Пуровске. В Надыме новое здание возведут для региональной службы спасения «Ямалспас». До 2035 года в округе появится 33 таких новых здания – почти половина задачи уже выполнена.

«Продолжим обновлять парк спасательной и пожарной техники – планируем приобрести 5 пожарных автомобилей: 2 пожарные автоцистерны и 3 пожарные автоцистерны с лестницей. Для спасателей «Ямалспаса» приобретем 22 единицы техники – автомобили КАМАЗ, аварийно-спасательный автомобиль, моторные лодки, снегоходы, аэролодки «Пиранья», – рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Максим Тютюнник, слова которого приводят в пресс-службе.

Кроме того, за счёт окружного бюджета материально поддержат на Ямале и волонтёров, участвующих в поисковых работах, и добровольные пожарные дружины.

Ранее Дмитрий Артюхов поручил профильному департаменту во главе с Сергеем Неустроевым разработать комплексную программу безопасности ЯНАО.

Он также принял решение о доплатах для некоторых категорий сотрудников полиции из окружного бюджета.

Салехард, Наталья Ефремова

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