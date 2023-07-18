Губернатор Артюхов будет доплачивать полицейским после жалоб на низкие зарплаты

На Ямале сотрудникам полиции увеличат зарплаты за счёт регионального бюджета (полиция является федеральной структурой и финансируется из федерального бюджета). Размер ежемесячной выплаты – 15 тыс. рублей. Участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних, работающим в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, будут доплачивать по 35 тыс. рублей. Новая мера коснётся не всех полицейских, а только тех, зарплата которых не больше трех прожиточных минимумов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Ямала.

С 1 января 2023 года прожиточный минимум составляет на Ямале 20 923 рубля. Таким образом доплату получат сотрудники МВД, которые получают менее 62 769 рублей.

Мера поддержки начинает работать с 1 сентября. Первые выплаты поступят на карты уже в октябре, добавили в правительстве.

Ранее главы МВД на Ямале уже не раз говорили о большой текучести кадров и проблемах комплектования служб. Губернатор Дмитрий Артюхов предлагал президенту Владимиру Путину для решения проблемы платить силовикам северные с первого дня работы. Глава государства идею одобрил. Но законопроект завис в правительстве.

Салехард, Наталья Ефремова

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