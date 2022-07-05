Губернатор Артюхов объяснил длительность решения по максимальным «северным» для полиции

Вопрос выплаты максимальных северных надбавок сотрудникам федеральных ведомств с первого дня работы в Арктике пока не решён, он потребует времени. Сейчас не самый удачный период для введения новых бюджетных трат, санкции и непростая экономическая ситуация могут затянуть решение вопроса. Но поскольку такую инициативу поддержал президент Владимир Путин, то, скорее всего, решение будет положительным. Таким мнением поделился в ходе прямого эфира 5 июля 2022 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

В марте 2022 года глава региона предложил главе государства отменить принцип накопления «северных» – то есть сделать их максимальными для сотрудников федеральных структур, которые работают в Арктике, независимо от стажа.

Это могло бы решить проблему, например, кадрового дефицита в полиции. Сейчас чиновники и бюджетники на Ямале получают гораздо больше полицейских, потому что у них есть льготы, предусмотренные региональными законами. Бюджетники на Ямале получают сразу максимальные северные надбавки. Такое же решение, но в отношении полиции, налоговой, силовых структур, надзорных ведомств, должны принять федеральные власти за счёт федерального бюджета.

Президент Путин обещал поручить правительству РФ проработку этого вопроса.

«Вопрос обсуждал на встрече с главой государства в марте. С тех пор события развиваются стремительно – и в мире, и понятно, специальная военная операция. Я поставил вопрос (и это правильно так его поставить) про всю Арктическую зону, мы же не можем говорить только об одном регионе – о Ямале. Это, конечно, требует детальных расчётов для того, чтобы принять взвешенное решение», – объяснил длительное отсутствие новостей по предложенной инициативе г-н Артюхов.

«Это всё происходит в такой период, когда каждый день появляются новые расходы, нужно реагировать на санкции. В такой период непросто такие решения принимать. Здесь не будет быстрого решения. Но когда президент даёт поручение, то это значит, что результат будет», – заключил глава ЯНАО.

Салехард, Юлия Фролова

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